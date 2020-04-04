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4 апреля • обновлено в 11:18
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Зеленский отправил украинских медиков в Италию бороться с COVID-19: появились подробности

1.5т
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Медики, которых президент Украины Владимир Зеленский отправил в Италию для помощи итальянским коллегам с пандемией COVID-19, по возвращению могут сразу приступить к работе.

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Это будет возможным в случае нестабильной эпидемической ситуации на территории Украины, заявил во время брифинга главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, в таком случае врачи будут проходить обсервацию прямо в заведениях здравоохранения и при этом делиться опытом с другими медиками.

Зеленский отправил украинских медиков в Италию

Зеленский отправил украинских медиков в Италию

РБК

"Если эпидемическая ситуация будет стабильна, и у нас не будет крайней необходимости приобщать специалистов, мы сможем провести их обсервацию, чтобы не было распространения коронавирусной болезни на территории нашей страны", – подчеркнул Ляшко.

Как писал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на утро субботы, 4 апреля, в Украине официально подтверждено 1096 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. За сутки зафиксировано 154 новых заражений

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Этот клоун точно из икры на болоте родился))))
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