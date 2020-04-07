Президент Украины Владимир Зеленский поручил Минздраву провести проверку в Николаевской области, которая остается последней в стране, где не обнаружено случаев заражения COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента вечером во вторник, 7 апреля, по итогам совещания Зеленского с главами ОГА.

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Глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник рассказал, что в областной инфекционной больнице находится девять человек с подозрением на коронавирус, однако пока что ни один тест не показал положительного результата.

"Участники совещания решили направить на Николаевщину проверку из Министерства здравоохранения, чтобы убедиться в правильности проведения тестов", – сказано в сообщении.

Владимир Зеленский ОП

Как писал OBOZREVATEL, главный санитарный врач и замглавы Минздрава Виктор Ляшко не смог объяснить феномен Николаевской области. А местная власть утверждает, что начали работать на опережение еще с января.

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