Главная Новости
7 апреля • обновлено в 21:41
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Зеленский отправил Минздрав с проверкой в Николаевскую область из-за COVID-19

8.4т
Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Минздраву провести проверку в Николаевской области, которая остается последней в стране, где не обнаружено случаев заражения COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента вечером во вторник, 7 апреля, по итогам совещания Зеленского с главами ОГА.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник рассказал, что в областной инфекционной больнице находится девять человек с подозрением на коронавирус, однако пока что ни один тест не показал положительного результата.

"Участники совещания решили направить на Николаевщину проверку из Министерства здравоохранения, чтобы убедиться в правильности проведения тестов", – сказано в сообщении.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

ОП

Как писал OBOZREVATEL, главный санитарный врач и замглавы Минздрава Виктор Ляшко не смог объяснить феномен Николаевской области. А местная власть утверждает, что начали работать на опережение еще с января.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Николаев
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
2
12
Смешно
5
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кувалдин Иван
Кувалдин Иван
Так там русские люди живу, их какловирус не берёт.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Cachko Elena
Cachko Elena
завидно, что в никол. обл. хорошо работают, в отличие от киева и других обл. сейчас скажут, что они там все не так делают...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
это да,портит общую картину апокалипсиса,как и качалка в гидроппрке.,всем бояться нужно.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 1462.

    Вылечились: 28. Умерли: 45.

  • В мире заболели почти 1,4 миллиона человек, погибли – более 80 тысяч.

  • Трамп раскритиковал ВОЗ из-за запоздалой реакции по ситуации с пандемией в Китае.

  • В СНБО рассказали, об окончании карантина в Украине.

  • В Китае успешно применили метод лечения коронавируса с помощью плазмы – результат за 3 дня.

  • Швеция отказалась от карантина: школы и детские садики открыты, а местные жители ходят в рестораны.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги