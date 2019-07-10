"Так поступил Янукович": военные резко ответили Зеленскому на отмену парада

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам с новой идеей, которая на этот раз касалась празднования Дня Независимости Украины.

Верховный главнокомандующий сообщил о своем решении отменить проведение военного парад 24 августа, а взамен раздать 300 млн гривен сэкономленных средств на премии военным.

OBOZREVATEL решил спросить у бывших и действующих военных, волонтеров, как они относятся к такому решению президента.

Мирослав Гай – ветеран АТО, волонтер

Мирослав Гай "Радио Свобода"

Я считаю, что отмена парада Владимиром Зеленским – это вредная деятельность. Сам парад как явление несет в себе несколько функций. Первая – парад является мерой консолидации украинских граждан украинского населения, когда любой бабушке, любому студенту, любому человеку в Украине, для которых в основном война и армия является чем-то абстрактным и непонятным, является возможностью показать, что украинские Вооруженные Силы есть, что они новые, они меняются, что они имеют новейшую технику и они способны противодействовать агрессии.

Второе – конечно, это больше средство контрпропаганды в условиях информационной войны, когда РФ из всех возможных медиаплощадок: федеральных каналов, украинских каналов, которые поддерживают пророссийское направление, социальных сетей регулярно дискредитирует украинскую армию, военно-политическое руководство, распространяет фейки о том, что в украинской армии только наркоманы и алкоголики.

И парад – это мощный удар по всей этой пропаганде, потому что он демонстрирует прекрасное обучение, новейшую технику, самолеты, которые сейчас массово ремонтируются в Украине, системы противоракетной обороны (ПВО), новейшие танки, БТРы, новые виды стрелкового оружия.

Третье – во время парада проходят не только Вооруженные Силы, а и все подразделения, представители всех элементов сектора безопасности и обороны, это подразделения пограничной службы, СБУ, Нацгвардии, Нацполиции, ГосЧС и другие. То есть это зрелище, которое помогает всем секторам безопасности и обороны заявить о том, что мы есть, мы вас защищаем и мы гордимся этим.

Четвертое – это мощный дипломатический шаг. В прошлом году в честь парада ко Дню Независимости, в центре Киева прошлось беспрецедентное количество подразделений стран-членов НАТО, без техники, но с национальными флагами, в форме своих стран, и по своему количеству это было наибольшее представительство за всю историю независимости Украины, а может и мира, с точки зрения количества стран-членов НАТО, участвующих в параде, во внеблоковой стране.

Иностранные подразделения

Иностранные подразделения

Иностранные подразделения

Еще один важный момент, что, наверное, впервые за всю историю Украины на параде шагали ветераны, в частности, добровольческих батальонов. У нас есть ветераны, которым 20-30 лет, и они уже ветераны, есть которым по 60 лет. Это люди, которые в 2014 году без всяких обращений пришли в военкоматы и добровольческие подразделения, взяли в руки оружие и бросились на защиту своей страны. Они противостояли третьей сильнейшей армии мира, им говорили, что они проигрывают, что их уничтожат, но они не испугались. И сейчас страны НАТО у нас берут опыт, который мы приобрели в этой войне.

Это, что касается парада. Следующее, эти коммунистические призывы "забрать и поделить", я имею в виду деньги, то я считаю, что это предвыборная агитация, и не зря это сказано перед внеочередными выборами в Верховную Раду.

Военнослужащий, имеющий честь и достоинство, он, конечно, охотно получит дополнительную тысячу гривен (а как мы посчитали, если поделить деньги, выделенные на парад между всеми военными, это будет примерно тысяча гривен), то они найдут как их принять, но это не такие большие деньги, чтобы из-за них отказываться от гордости за свою страну.

Также хочу ответить на призывы псевдоэкспертов о важности этой техники на фронте. В первую очередь, два-три танка, которые проходят парадом, погоды на фронте не делают, потому что в войне применяются сотни танков, а не несколько. И самое главное, что 90% представленной техники запрещена для использования на линии фронта по Минским соглашениям. Поэтому даже пригнав туда всю эту технику, военные не смогут ею воспользоваться.

Парад – это идеальная площадка для того, чтобы обратиться ко всем украинцам с заявлением об унитарном, суверенном, независимом Украинском государстве, которое находится под защитой Вооруженных Сил, Нацгвардии, полиции, СБУ, пограничной службы, ГосЧС и всех, кто нас защищает.

И хочу напомнить, что в последний раз парад отменялся еще Януковичем, который в последние годы перед войной занимался оптимизацией армии, сокращением ВСУ, нашей системы обороны и распродажей "избыточного" имущества.

Вообще хочу сказать, что парад состоится, несмотря на желание Зеленского. Мы сами – ветераны, волонтеры – мы сами пройдемся по улицам Киева и покажем, что парад есть и будет важным элементом украинской военной традиции.

Юрий Береза – военный, экс-командующий полком специального назначения "Днепр-1", народный депутат Украины от партии "Народный фронт".

Юрий Береза

Ко всем парадам, которые проводились после начала войны, у меня были серьезные и существенные замечания. Каждый парад должны открывать участники этой войны, ветераны и инвалиды, они должны идти первыми. Любой парад должен открываться реальными участниками боевых действий. А еще лучше – матерями, которые потеряли своих детей в этой войне, с портретами, с детьми погибших, внуками, и вот эта колонна должна открывать парад. А уже потом можем подчеркивать свою мощь, показывать свои части, оружие.

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Я хочу парадом пройти в Донецке, в Севастополе, неважно, где я буду находиться в той колонне, но я хочу пройти по улицам украинского Симферополя, Алушты и Ялты. И сейчас парад был бы более целесообразным в Мариуполе, но не показушный парад, его можно было совместить с ротацией – пришла новая бригада и сразу пошла занимать позиции. Тогда это будет мощь, тогда это будет гордость.

Если эти средства, которые должны были использованы на организацию парада, поступят к детям, матерям, отцам погибших на войне, в поддержку людей, пострадавшим в боевых действиях, которые находятся в госпиталях, и эти деньги используют на их лечение, четко и прозрачно, тогда я за.

Анатолий Штефан – военнослужащий ВСУ

Анатолий Штефан facebook/anatoliy.shtefanshtirlitz

Мое личное мнение, как военнослужащего, воина, ветерана, если распределить те средства от отмены парада между военными, грубо говоря, получится 1000-1200 грн на каждого. Лично я бы эти деньги отдал на то, чтобы парад состоялся.

Военный парад можно провести без привлечения техники и материальных ресурсов, а сделать пеший военный парад из коробок подразделений Операции Обединенных сил, коробок курсантов и ветеранов.

Для бюджета Минобороны пеший парад не очень большие средства, парадная форма у военных есть, единственное, на что могут пойти расходы, это на перемещение состава и несколько дней планирования. Центровки можно проводить в пунктах постоянной дислокации.

А сэкономленные средства можно отдать на лечение раненых. Такой формат поддерживают большинство военнослужащих.

Андрей Шараскин – ветеран АТО, "киборг"

Андрей Шараскин

Сам факт парада – важный, был год, когда шла не одна коробочка раненых, добровольцев и других, все говорили: они так красиво идут, и на самом деле это была одна из лучших звеньев парада, что они имели возможность пройти.

Парад – это всегда о чести, а не о демонстрации превосходства, это о памяти и о гордости. Он нужен. В какой форме, это уже другой вопрос. Нужна ли нам лишняя помпезность и трехмесячная подготовка для действующих военных, которые должны заниматься делами.

Поэтому символический почетный караул, который обучен, и это их основная задача – проводить этот церемониал, а дальше ветераны, инвалиды, семьи погибших, все это о нашей памяти.

Андрей Рымарук – бывший военный разведчик, волонтер

Андрей Римарук "Новое время"

Если взять эти 300 млн гривен и разделить на количество военнослужащих в Украине, эта сумма эквивалентна 900-1000 грн. Проесть эти деньги? Думаю, это нецелесообразно.

Если президент хочет сэкономить, экономить надо в других местах. Можно сделать меньше техники, которая съедает очень много топлива, но парад нужен. Ведь сначала мы отменим парад, а потом начнем забывать о войне. А потом можем не обратить внимания на то, что где-то будет подписан акт о нашей капитуляции. Парад дает армии возможность отдать честь народу, который она защищает. А народу наоборот – поблагодарить армию за то, что она делает.

Такие резкие заявления президента ... Общество сейчас и так наэлектризовано, и каждую неделю президент издает какие-то новые решения, которые разделяют общество. Этого сейчас делать не надо, наоборот, нужно объединять общество. К сожалению, он этого не делает.

Ветераны будут объединяться и группироваться, требовать проведения парада в том формате, в котором он был у нас всегда.

От идеи отказаться от парада категорически против и премьер-министр Украины Владимир Гройсман, и хотя он поддержал идею Владимира Зеленского выделить 300 млн гривен на помощь военным, премьер отметил что профинансировать парад можно не за счет социальных выплат, а за счет других источников. Он также отметил, что имеет "мысли об источниках финансирования парада".

Во время заседания правительства он поручил Министерству финансов и Министерству обороны посчитать стоимость его проведения, после чего правительство предоставит свои предложения президенту.

Так что, пока, о полной отмене парада речь не идет, возможно, благодаря ветеранам АТО, волонтерам и всем неравнодушным он пройдет немного в другом формате. А пока хотим напомнить, как происходил военный парад на День Независимости Украины в 2018 году.

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