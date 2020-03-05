Зеленский обнял Скалецкую после карантина в Новых Санжарах

Президент Украины Владимир Зеленский, который прибыл в Новые Санжары встретить после карантина эвакуированных из Китая, поблагодарил бывшего министра здравоохранения Зоряну Скалецкую и крепко ее обнял.

Глава государства выступил перед журналистами после короткого общения с людьми, для которых в 12:00 5 марта закончился карантин (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Хочу сказать спасибо, что вы выдержали эти 2 недели. Вы молодцы. И журналисты, которые были с вами. Также хочу поблагодарить всю группу быстрого реагирования, которая очень эффективно сработала. Отдельное спасибо Нацгвардии и Министерству внутренних дел, главе ОГА. Молодец, это событие его проверило. Я точно теперь знаю, что тут крепкий парень", – начал Зеленский.

Зеленский обнял Скалецкую Скриншот из видео

"И конечно, хочу поблагодарить наш Минздрав, прекрасную госпожу Скалецкую. Я не боюсь!" - сказал президент и обнял бывшего министра под громкие аплодисменты.

Зеленский обнял Скалецкую Скриншот из видео

Зеленский поблагодарил Скалецкую Скриншот из видео

Также Зеленский выразил благодарность всем врачам и спасателям, которые обеспечили условия обсервации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что коронавирус объединил страну.

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