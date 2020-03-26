Президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время ввести в Украине чрезвычайное положение из-за невыполнения карантина.
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Об этом заявил вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью журналистке Алесе Бацман (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Это вполне возможно, но принятие решения будет базироваться на скорости распространения эпидемии. Мы с вами говорили, что люди не выполняют предписаний, не выполняют рекомендаций, садятся в автобусы и таким образом подвергают себя и других опасности. Если это в течение дня – двух не изменится, придется, видимо, помогать", – высказался он.
Зеленский может ввести ЧП в Украине в течение двух дней
delo.ua
По словам вице-премьера, для него не будет удивлением, если такое решение будет принято.
Как сообщал OBOZREVATEL, 25 марта Кабмин принял решение продлить карантин в Украине еще на 30 дней – до 24 апреля.
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