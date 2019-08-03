Зеленский копирует Путина? СМИ нашли семь доказательств. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский на первый взгляд кажется абсолютной противоположностью главы России Владимира Путина. Однако некоторые шаги и характеристики его команды очень напоминают события в путинской России.

Так, журналисты ВВС News Украина нашли семь примеров подражания Зеленским своего российского тезки – Путина.

1. Публикации с обнаженным торсом. Еще до намерения выдвигаться в президенты украинский глава часто выставлял в соцсетях подобные фото, например, из тренажерного зала. Однако видео из бассейна в разгар президентской кампании выглядело утонченной политтехнологией, поскольку подчеркнуло контраст между молодым и спортивным Зеленским и его не очень спортивным оппонентом Петром Порошенко.

Во время рабочего визита в Одессу в июле этого года тема голого президентского торса получила неожиданное продолжение. Там Зеленский с товарищами искупался в море в одних плавках.

Соответствующее видео было опубликовано в Facebook президента. "Перед началом напряженного рабочего дня в Одессе Владимир Зеленский и команда его офиса лично проинспектировали температуру воды в Черном море", – прокомментировали видео в ОП.

Соответствующие действия Зеленского напомнили журналистам поездку Путина в Тиву. Пресс-служба Кремля опубликовала фотоотчет об этой поездке: Путин верхом, Путин с чабаном пьет чай, Путин рыбачит. На этих фото он красовался с голым торсом, выпячивая мышцы. Это – один из самых известных снимков Владимира Путина, и его часто обсуждают как отражение мачизма российского лидера.

Путин с обнаженным торсом BBC News Украина

2. Отставка по желанию. 1 августа ряд украинских СМИ сообщили об отставке главы Офиса президента Андрея Богдана. Эти заявления произвели впечатление разорвавшейся бомбы, поскольку Богдан считается одним из самых влиятельных представителей новой власти.

Позже СМИ опубликовали и фотографии соответствующего документа. В нем содержались странные формулировки: "Прошу уволить меня с занимаемой должности по собственному желанию с момента (возникновение такого) желания". На этом заявлении не было указано даты ее написания.

По словам Зеленского, все ключевые члены его команды "изначально договорились" написать заявления об отставке, объяснив это тем, что человек сможет уйти с должности, если не будет справляться с поставленными задачами.

В разговоре с ВВС News Украина юрист Вера Крат назвала заявление с открытой датой "юридически ничтожным" документом.

В отношении Путина, в некоторых российских ведомствах долго практиковалось написание заявления об увольнении по собственному желанию с открытой датой чуть не при поступлении на госслужбу. Если начальник захочет избавиться подчиненного – он просто впишет удобную для себя дату в заявление.

"В 2009 году газета "Ведомости" сообщила, что заявление о своем увольнении, например, написал губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков – его отставку по собственному желанию приняли только в 2012 году. Источник уточнял, что это заявление Сердюков самом деле написал еще в 2008 году", – говорится в материале.

3. Мороженое и шаурма. В мае этого года широко обсуждаемой стала публикация Зеленского, где он с коллегами сфотографировался с шаурмой.

"Есть то, что делает Киев Киевом. Это запах цветущих лип и шаурмы возле метро", – написал Зеленский.

Пользователи указали ему, что дерево-символ Киева – каштан, а не липа. А запах шаурмы возле метро характерен больше для Москвы.

У Путина же в 2017 году была похожая история с мороженым. Он с министрами посещал авиасалон МАКС. Было жарко, и президент остановился возле палатки с мороженым купить себе пломбир.

Он дал продавщице купюру в тысячу рублей (стаканчик пломбира стоил 60 рублей) и попросил ее на сдачу дать мороженого чиновникам, которые его сопровождали. Когда он попросил продавщицу проверить, хватает ли ей денег, руководитель корпорации "Ростех" Сергей Чемезов протянул девушке еще и пятитысячную купюру.

4. Суперфракция. Первым решением Зеленского после вступления в должность президента стал роспуск Верховной Рады. В результате досрочных парламентских выборов, по предварительным данным, в Верховной Раде следующего созыва будет 254 депутата от партии Зеленского.

Впервые в истории независимой Украины парламентское большинство сформирует одна партия. Теперь, как отмечается в материале, политологи спорят, "как долго пропрезидентская фракция будет монолитной, и стоит ждать разворота Украины в сторону мягкого или не очень авторитаризма".

​​​Путин же был назначен и.о. президента России за пару недель после парламентских выборов, 31 декабря 1999 года. А уже в он 2000 выиграл президентские выборы.

"Из бывших соперников начали формировать единую президентскую партию. После следующих парламентских выборов 2003 слепленная из "Единства" и "Отечества" фракция "Единая Россия" за счет одномандатников и вовлеченных в нее беспартийных депутатов получила 304 мандата, конституционное большинство и все руководящие посты в государственной Думе", – описали события журналисты.

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5. Партийные обучения и фуршеты. Поскольку никто из 254 человек от "Слуги народа" никогда раньше не был депутатом парламента, в июле для них были проведены интенсивные курсы молодого депутата в Трускавце, совмещенные с тимбилдингом – "Школа Зе! Депутата".

Власть же Путина из подобных партийных учений делает полупубличную пиар-акцию.

Так, в 2013 году Администрация президента и "Сбербанк" запустили серию семинаров-совещаний с губернаторами. Руководителей регионов собирали на несколько дней в подмосковном пансионате, и в течение нескольких дней российские и зарубежные эксперты читали им лекции по менеджменту и экономике.

А на четвертом сроке Путина добавился еще один тимбилдинг: теперь школу молодого чиновника начали проходить будущие губернаторы и члены так называемого "кадрового резерва" – те, кто с точки зрения Кремля в будущем готовы занять определенные высокие должности.

6. Интервью за рулем. 17 июля этого года Youtube-канал Владимира Зеленского "Зе! Президент" опубликовал видеоролик, записанный в основном на камеру, расположенную в салоне электромобиля Tesla, за рулем которого находился сам президент.

За 15 минут видео президент президент поделился с пользователями своими размышлениями и некоторыми вопросами, которые интересовали широкую общественность.

Путин же в августе 2010 года сказал, что хочет "посмотреть собственными глазами" на несколько регионов, сел за руль автомобиля Lada Kalina и уехал трассе Чита - Хабаровск. За время поездки он сменил несколько автомобилей и дал интервью специальному корреспонденту газеты "Коммерсант" Андрею Колесникову.

7. Друзья на должностях. Перед избранием на пост президента Владимир Зеленский заявлял, что назначать на государственные должности своих бизнес-партнеров и друзей неправильно. Однако по его назначениям, на высоких постах в новой украинской власти оказались именно "свои" для президента люди: друг детства и юрист комик-студии Зеленского "Квартал 95" Иван Баканов, менеджеры "Квартала" Сергей Трофимов и Юрий Костюк, Юрий Корявченков, больше известный как "Юзик" – характерный актер студии и другие.

Путин же переехав в Москву и став президентом, постепенно окружил себя своими бывшими товарищами по службе и коллегами из мэрии Санкт-Петербурга. Так, например, российское правительство до сих пор возглавляет его бывший коллега Дмитрий Медведев, корпорацию "Роснефть" - Игорь Сечин, "Газпром" - Алексей Миллер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский вызвал возмущение пользователей сети, опубликовав фото с тренировки. Его обвинили в подражании Путину.

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