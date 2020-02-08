"Завидуйте молча!" Елена Зеленская восхитила сеть строгим нарядом в Ватикане

Первая леди Украины Елена Зеленская поразила украинцев строгим образом, в котором появилась вместе с президентом Владимиром Зеленским во время официального визита в Ватикан.

Восхищенные пользователи соцсетей оставили множество комментариев под фото, опубликованными пресс-службой Офиса президента.

"Елена, как всегда эталон элегантности, женственности и стиля!!!! Приятно смотреть, умница!!!! Первая леди!!!!", "Всем лягушкам, которые критикуют жену президента... Ватикан – не танцпол в клубе, где вы все привыкли время проводить. Она одета достойно! Так что, выскочки, завидуйте молча", "Какая первая Леди)), очень красиво одета, изысканно, все прекрасно, не слушайте злобных критиков", "Костюм отлично сидит, длина по этикету. Все прекрасно", "Елена отлично выглядит. У нас очень достойная первая леди", – любовались пользователи.

Владимир и Елена Зеленская во время официального визита в Ватикан Офис президента

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

В ОП сообщили, что во время визита в Ватикан Зеленские посетили ватиканские музеи, Сикстинскую капеллу и собор Святого Петра.

Владимир и Елена Зеленская во время официального визита в Ватикан Офис Президента

Владимир и Елена Зеленская во время официального визита в Ватикан Офис Президента

Фотографию с Зеленской опубликовала в своем Instagram и пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель. "В ожидании аудиенции Папы Римского Франциска. Мое первое фото с Первой Леди", – написала она.

Зеленская поразила строгим образом на встрече с Папой Римским Офис Президента

Зеленская поразила строгим образом на встрече с Папой Римским Офис Президента

Зеленская поразила строгим образом на встрече с Папой Римским Офис Президента

Зеленская поразила строгим образом на встрече с Папой Римским Офис Президента

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Ватикан. Он встретился с Папой Римским и попросил помочь вернуть украинских пленных.

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