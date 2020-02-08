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9 февраля • обновлено в 03:05
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"Завидуйте молча!" Елена Зеленская восхитила сеть строгим нарядом в Ватикане

24.1т
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Первая леди Украины Елена Зеленская поразила украинцев строгим образом, в котором появилась вместе с президентом Владимиром Зеленским во время официального визита в Ватикан.

Восхищенные пользователи соцсетей оставили множество комментариев под фото, опубликованными пресс-службой Офиса президента.

"Елена, как всегда эталон элегантности, женственности и стиля!!!! Приятно смотреть, умница!!!! Первая леди!!!!", "Всем лягушкам, которые критикуют жену президента... Ватикан – не танцпол в клубе, где вы все привыкли время проводить. Она одета достойно! Так что, выскочки, завидуйте молча", "Какая первая Леди)), очень красиво одета, изысканно, все прекрасно, не слушайте злобных критиков", "Костюм отлично сидит, длина по этикету. Все прекрасно", "Елена отлично выглядит. У нас очень достойная первая леди", – любовались пользователи.

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Владимир и Елена Зеленская во время официального визита в Ватикан

Владимир и Елена Зеленская во время официального визита в Ватикан

Офис президента

"Завидуйте молча!" Елена Зеленская восхитила сеть строгим нарядом в Ватикане

Скриншот

"Завидуйте молча!" Елена Зеленская восхитила сеть строгим нарядом в Ватикане

Скриншот

"Завидуйте молча!" Елена Зеленская восхитила сеть строгим нарядом в Ватикане

Скриншот

"Завидуйте молча!" Елена Зеленская восхитила сеть строгим нарядом в Ватикане

Скриншот

"Завидуйте молча!" Елена Зеленская восхитила сеть строгим нарядом в Ватикане

Скриншот

В ОП сообщили, что во время визита в Ватикан Зеленские посетили ватиканские музеи, Сикстинскую капеллу и собор Святого Петра.

Владимир и Елена Зеленская во время официального визита в Ватикан

Владимир и Елена Зеленская во время официального визита в Ватикан

Офис Президента

Владимир и Елена Зеленская во время официального визита в Ватикан

Владимир и Елена Зеленская во время официального визита в Ватикан

Офис Президента

Фотографию с Зеленской опубликовала в своем Instagram и пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель. "В ожидании аудиенции Папы Римского Франциска. Мое первое фото с Первой Леди", – написала она.

Зеленская поразила строгим образом на встрече с Папой Римским

Зеленская поразила строгим образом на встрече с Папой Римским

Офис Президента

Зеленская поразила строгим образом на встрече с Папой Римским

Зеленская поразила строгим образом на встрече с Папой Римским

Офис Президента

Зеленская поразила строгим образом на встрече с Папой Римским

Зеленская поразила строгим образом на встрече с Папой Римским

Офис Президента

Зеленская поразила строгим образом на встрече с Папой Римским

Зеленская поразила строгим образом на встрече с Папой Римским

Офис Президента

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Ватикан. Он встретился с Папой Римским и попросил помочь вернуть украинских пленных.

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Автор
Марина Погорилко
Персоны
Владимир Зеленский Папа Римський Франциск Юлия Мендель Елена Зеленская
Место
Ватикан
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Комментарии
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Елизаров Алексей
Елизаров Алексей
Спасибо повеселили .. Стесьняюсь просить.. Сама она дизайнер и швея ??? Или это происки врагов :)
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Чумак Олег
Чумак Олег
А вона що забула про шльопки.
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Ясар Олена
Ясар Олена
Олені до елегантності,як неїному чоловікові до світових лідерів.Рагулі..
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