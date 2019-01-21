Завалит снегом: в Украине резко изменится погода

Украину ждет резкое изменение погоды. Произойдет оно уже 23 января.

"В Украину придут снегопады и метели, на юге потеплеет, поэтому там будет выпадать снег и даже дождь", — предупредила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Она добавила, что смена погоды может отразиться на здоровье украинцев.

"Поэтому, пока можно, работать и прогуливаться стабильно, а вот при приближении атмосферных фронтов 23 января голова и сосуды могут выбрыкиваться — подготовьтесь", — написала Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 января серьезно испортится погода: завалит снегом и ударят морозы. В День соборности, 22 января, станет еще холоднее. Ближайшей ночью температура опустится до -14 градусов.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!