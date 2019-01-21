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Завалит снегом: в Украине резко изменится погода

1.7тЧитать материал на украинском

Украину ждет резкое изменение погоды. Произойдет оно уже 23 января.

"В Украину придут снегопады и метели, на юге потеплеет, поэтому там будет выпадать снег и даже дождь", — предупредила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Она добавила, что смена погоды может отразиться на здоровье украинцев.

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"Поэтому, пока можно, работать и прогуливаться стабильно, а вот при приближении атмосферных фронтов 23 января голова и сосуды могут выбрыкиваться — подготовьтесь", — написала Диденко.

Завалит снегом: в Украине резко изменится погода

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 января серьезно испортится погода: завалит снегом и ударят морозы. В День соборности, 22 января, станет еще холоднее. Ближайшей ночью температура опустится до -14 градусов.

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Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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