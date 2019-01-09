Завалит снегом и зальет дождем: водителей предупредили о резкой смене погоды в Украине

Украинских водителей предупредили об осложнениях погодных условий, которые ожидаются 10-11 января.

По информации Укравтодора, опубликованной на странице в Facebook, Украину уже на днях накроют дожди и мокрый снег. Данные явления отнесли к первому уровню опасности.

"10 января в южных, днем и в восточных областях порывы ветра 15-20 м/с, метели; в Одесской, Николаевской, Херсонской областях снег с переходом в дождь, местами значительные осадки, гололед и налипание мокрого снега, в Запорожской области значительный снег", – сказано в сообщении.

Водителей предупредили об ухудшении погоды politeka.net

Не отступит непогода и в пятницу, 11 января.

"Кроме запада и севера, порывы ветра 15-20 м / с; в центральных и восточных областях мокрый снег и дождь, местами гололед, в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях местами значительный мокрый снег, метели (прирост снежного покрова 10-15 см); в южных областях осадки преимущественно в виде дождя", – предостерегли в Укравтодоре.

К водителям обратились с просьбой учитывать данные факторы при планировании своих поездок.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики дали прогноз до конца недели. Ожидается снег и метели.