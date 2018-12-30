Затянет туманами и дождями: синоптик заявила об ухудшении погоды на Новый год в Украине

В последний день 2018 года в Украине ожидается влажная погода с туманами и морозами.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook, в понедельник, 31 декабря, ожидается такая картина: "Снег и дождь — в западных областях. Местами небольшой снег или просто густая облачность — на севере. Небольшой снег — где-то на Востоке. Местами дождь или туман — на Херсонщине, Запорожье и в Крыму. В центральных областях, на Сумщине, Харьковщине, Одесской и Николаевской — без существенных осадков, или облака, или туманы".

31 декабря в западных областях ожидается от -1 до +3 градусов, на севере 1-6 градусов мороза, на Сумщине до 7-9 градусов мороза, на востоке от 0 до -4, в Харьковской области до 4-7 градусов мороза, в центральных регионах от 0 до -5, а на юге от 0 до +5 градусов.

В Киеве последний день 218 года будет облачным, сырым, без существенных осадков. Ночью 3-6 градусов мороза, а днем от 0 до -2.

"1 января ночью небольшой снег вероятный на севере, западе, местами в Николаевской, Херсонской, в Крыму (мокрый снег и дождь) и Луганской областях. На остальной территории Украины без существенных осадков. Температура воздуха -2... -7 градусов, на Сумщине, Черниговщине, Луганщине Харьковщине -8... -14 градусов, на Западе +2... -2 градуса, в Крыму 0... +3 градуса. В Киеве 1 января ночью ожидается местами небольшой снег, температура воздуха -4... -6 градусов", — рассказала Диденко.

По ее словам, в среду, 2 января, в Украине ожидается потепление, которое будет сопровождаться увеличением осадков и усилением ветра.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики утверждали, что Новый 2019 год в Украине начнется со снегопадов и метелей, а погода будет менее морозная.