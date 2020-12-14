Затмение Солнца 14 декабря: как украинцы смогут его увидеть. Видео

В понедельник, 14 декабря, состоится полное солнечное зимнее затмение, которое является последним таким в 2020 году.

Увидеть захватывающее явление могут и украинцы, правда, только в сети. Там доступны прямые трансляции, начиная с 14:30 по всемирному координированному времени, – в 16:30 и 17:30 по Киеву (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отметим, что полная фаза солнечного затмения 14 декабря будет видна только в некоторых частях Чили и Аргентины, а также на узкой полосе, протянувшейся через южную часть Тихого и Атлантического океанов.

Тогда как частичное затмение можно наблюдать из более широкого региона в Тихом океане, на юге Южной Америки и Антарктиды.

При солнечном затмении кажется, что Луна проходит впереди Солнца, если смотреть с Земли. Когда они точно выстраиваются в линию, то Луна покрывает все светило и вызывает полное затмение, в то время как в других случаях она покрывает только часть Солнца при частичном затмении.

Солнечное затмение происходит не каждый месяц, потому что орбита Луны наклонена по отношению к Солнцу и не всегда совпадает со звездой.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, для кого опасно Затмение Солнца 14 декабря, а также как уберечься при нем и в целом провести этот день.