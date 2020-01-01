Уникальность января 2020 года состоит в том, что этот месяц охватит почти все Новые года самых разных духовных традиций, включая празднования по лунным циклам. Завершающий Новый год из всех зимних праздников - Новый год по азиатскому солнечно-лунному календарю - встретят 1 февраля 2020 года (например, в Корее и других регионах юго-восточной Азии). Уже тогда любители праздновать все "Новые года" смогут снять с окошек гирлянды.

Луна будет возрастающей до 10 января 2020 года. На возрастающей Луне обычно проводят заговоры по типу: "Луна растет - здоровье растет", "Луна растет - достаток прибывает", при этом смотрят на Луну правым глазом, зажмурив левый.

Первая четверть наступит 3 января 2010 года.

Полнолуние 10 января 2020 года, в 21:11 по киевскому времени лунное затмение (о нем я расскажу позже). На полнолуние существует много техник загадывания желаний, однако на это полнолуние такие техники проводить не будут из-за лунного затмения, а перенесут их на 11 января.

Убывающая Луна до 25 января 2010 года. На убывающей Луне благоприятны любые действия, направленные на избавление от старого, отжившего, неблагоприятного.

Третья четверть 17 января 2020 года.

Новолуние 25 января 2020 года, Новый год по восточному лунному календарю – наступит Год Белой Крысы, о котором я уже рассказывал. Рекомендуется очищение и настрой на успех будущих периодов.

25 января 2020 года наступит Год Белой Крысы

Растущая Луна с 25 января 2020 года по конец месяца. Очень благоприятный период для начала нового (с 27 января).

Кроме того, 6 января считается во многих традициях Днем Силы: в этот день Земля находится в самой близкой к поверхности Солнца точке орбиты. Поэтому с 6 по 20 января все воды планеты имеют повышенную энергию от Солнца, поэтому в самых разных точках Земли проводят таинства с сакральными водами, включая Крещение.

Следует сказать и об эгрегориальных праздниках. А они в январе таковы. Новый год 1 и 2 января, Рождество 7 и 8 января, Старый Новый год 13 и 14 января.

Сотни лет миллионы людей верили в то, что эти дни волшебные, и за счет этой веры эти дни таковыми и стали. Эгрегоры волшебных праздников также напитываются энергией космоса и стихий. И они отдадут энергию (и обеспечат линию удачи) тем людям, кто знает код эгрегора. А что это за код?

Да код - это и есть праздничные события и обряды, проводимые в этот день. Например, для 1 января кодом будут наряженные деревья, красивый стол, бой часов, поздравления и подарки.

А вот еще о дне 9 января. Это праздник волхвов, которые знают тайные дороги. В этот день в доме вешают 8 гирлянд из кленовых листьев, которые вечером сжигают. Пеплом посыпают двор. Если нет натуральных кленовых листьев, делают искусственные, из бумаги. Смысл ритуала состоит в открытии тайных дорог в своей жизни, мудрости и познания. А код эгрегора - восемь гирлянд из кленовых листьев.

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