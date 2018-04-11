"Убогий!" Гиркину ответили на заявление о "захвате" Днепра

Заявления экс-главаря боевиков Игоря Гиркина (Стрелкова) об ошибке России прекратить масштабные военные действия против Украины, и что брать нужно было как минимум Днепр, всего лишь "сотрясение воздуха и мыльный пузырь".

"Я комментарии умственно отсталых и убогих не хочу никак озвучивать. О чем говорить с сумасшедшими и что-то доказывать?", – сказал в комментарии "Обозревателю" командир батальона "Киев-2" Богдан Войцеховский.

По его словам, российские боевики и подконтрольные ФСБ РФ бывшие главари могут воздействовать на ситуацию только так, как им позволит наша армия.

"Это "сотрясение воздуха" и мыльные пузыри. Какая угроза от Гиркина, если у нас армия достаточно сильна, обеспечена и боеспособна. Поэтому они могут это все свернуть и засунуть подальше Путину в одно место, чтобы ему было комфортно и сухо", – заявил Войцеховский.

Комбат уверен в боеспособности украинской армии.

Мы можем проиграть битву, но мы выиграем сражение в итоге. Мы можем проиграть сражение за Харьков, образно, даже за Киев, но все равно войну мы выиграем, потому что взять – это не значит удержать. У них не будет никаких ни сил, ни возможностей. Тут же не просто взять, если ты поднялся на гору, нужно на этой вершине усидеть, а они уже не усидели", – считает он.

Как ранее сообщал "Обозреватель", возвращение бывшего главаря террористов Игоря Гиркина (Стрелкова) в так называемую ДНР может привести к эскалации ситуации.