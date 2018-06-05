Бедствие из-за аннексии: эколог рассказала, что ждет Крым

Жители аннексированного Крыма сполна ощутили на себе нехватку воды, которая поставлялась на полуостров из материковой Украины.

Об этом заявила в эфире ObozTV председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко, комментируя объявленный в Крыму режим ЧС из-за засухи.

"Когда они планировали оккупировать Крым, они думали? У Путина разве есть волшебная палочка, которая будет орошать все дождем, или откуда-то включить воду? Там воды априори без Днепра нет", - подчеркнула эколог.

"В 50-х годах, когда Крым отошел к Украине, задача была повесить это на экономику Украины. Был построен канал и все время эта вода перекачивалась - миллионы и миллиарды кубометров воды. Конечно, когда Россия оккупировала Крым, перестали это делать. Они что, не знали, что тут было то же самое в 50-х годах?" – добавила Тимочко.

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По ее словам, крымчане почувствовали на себе нехватку воды.

"В 2014 году все рисовые посевы погибли. Как только прекратилась подача воды, выращивание риса стала невозможным. В 2015 году не было ни одного участка, где выращивался рис. Дальше будет то же, что в 50-х годах - север Крыма станет полностью непригодным для сельского хозяйства", - считает Тимочко.

"Даже за то время, когда вода была в Крыму, там была огромная проблема с качеством воды - полив засоленной водой приводит к засолению и эрозии грунтов... Но для Крыма вопрос уже не в засоленности воды, а в ее отсутствии. Природной воды там нет", - добавила эколог.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный депутат от фракции Блока Петра Порошенко Мустафа Джемилев заявил, что после деоккупации Крыма, Украине нужно будет вложить огромные средства, чтобы восстанавливать сельское хозяйство на полуострове.

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