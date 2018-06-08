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Засуха в Крыму: в сети показали, во что Россия превратила полуостров

3.1тЧитать новость на украинском

В сети появились фото последствий засухи в северных районах оккупированного Крыма.

Журналисты показали село Правда – "типичную крымскую глубинку", от которой до Симферополя около 110 километров, до райцентра Первомайское напрямую не более пяти, пишет Крым.Реалии.

С 4 июня Правда, как и весь район, официально живет в режиме чрезвычайной ситуации природного характера. Его в связи с непрекращающейся засухой для четырех степных районов полуострова своим распоряжением ввел "глава Крыма" Сергей Аксенов.

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Отмечается, что режим ЧС позволит, прежде всего, местному сельскохозяйственному производственному кооперативу (СПК) "Правда" рассчитывать на правительственные компенсации от РФ.

Из-за засушливой погоды хозяйство полностью потеряло 75% урожая пшеницы, ущерб составил около 10 млн рублей (более 4 млн. гривен). Значительные потери "Правда" понесет и в озимом ячмене, сбор которого начался 5 июня.

"Ситуация катастрофическая. Похожая засуха у нас была и в 2008, и в 2012 годах. Но тогда выручала днепровская вода" – рассказал главный агроном хозяйства Павел Талалов.

Остановка "Правда". Сразу за ней на километры тянется бетонный желоб, по которому раньше на поля подавалась вода из Северо-Крымского канала

Теперь желоба пересохли

Теперь же по подземным трубам вода качается исключительно из артезианских скважин

А далее подается в поле на дождевальную установку "Бауер". Но из-за такого полива, признают специалисты "Правды", урожайность овощных культур за последние годы упала в 2-3 раза. Почва нуждается в обязательном гипсовании

Одно из пострадавших от засухи пшеничных полей "Правды". Уцелело 240 гектаров, полностью погибло – 760

Колосья озимого ячменя так и не набрали нужной кондиции. Его уборка в "Правде" уже началась

Почва на кукурузном поле потрескалась от жары. За всю весну дождь в Правде выпадал три раза

Кукурузу пытаются спасти поливом из скважин. После высыхания на поверхности грунта остается сероватый солевой налет

Успел набраться сил в кооперативе лишь рапс

Земля в Правде просит влаги

Как сообщал OBOZREVATEL, "власти" оккупированного Крыма объявили режим чрезвычайной ситуации из-за засухи в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.

Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
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