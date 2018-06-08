Засуха в Крыму: в сети показали, во что Россия превратила полуостров

В сети появились фото последствий засухи в северных районах оккупированного Крыма.

Журналисты показали село Правда – "типичную крымскую глубинку", от которой до Симферополя около 110 километров, до райцентра Первомайское напрямую не более пяти, пишет Крым.Реалии.

С 4 июня Правда, как и весь район, официально живет в режиме чрезвычайной ситуации природного характера. Его в связи с непрекращающейся засухой для четырех степных районов полуострова своим распоряжением ввел "глава Крыма" Сергей Аксенов.

Отмечается, что режим ЧС позволит, прежде всего, местному сельскохозяйственному производственному кооперативу (СПК) "Правда" рассчитывать на правительственные компенсации от РФ.

Из-за засушливой погоды хозяйство полностью потеряло 75% урожая пшеницы, ущерб составил около 10 млн рублей (более 4 млн. гривен). Значительные потери "Правда" понесет и в озимом ячмене, сбор которого начался 5 июня.

"Ситуация катастрофическая. Похожая засуха у нас была и в 2008, и в 2012 годах. Но тогда выручала днепровская вода" – рассказал главный агроном хозяйства Павел Талалов.

Остановка "Правда". Сразу за ней на километры тянется бетонный желоб, по которому раньше на поля подавалась вода из Северо-Крымского канала

Теперь желоба пересохли

Теперь же по подземным трубам вода качается исключительно из артезианских скважин

А далее подается в поле на дождевальную установку "Бауер". Но из-за такого полива, признают специалисты "Правды", урожайность овощных культур за последние годы упала в 2-3 раза. Почва нуждается в обязательном гипсовании

Одно из пострадавших от засухи пшеничных полей "Правды". Уцелело 240 гектаров, полностью погибло – 760

Колосья озимого ячменя так и не набрали нужной кондиции. Его уборка в "Правде" уже началась

Почва на кукурузном поле потрескалась от жары. За всю весну дождь в Правде выпадал три раза

Кукурузу пытаются спасти поливом из скважин. После высыхания на поверхности грунта остается сероватый солевой налет

Успел набраться сил в кооперативе лишь рапс

Земля в Правде просит влаги

Как сообщал OBOZREVATEL, "власти" оккупированного Крыма объявили режим чрезвычайной ситуации из-за засухи в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах.