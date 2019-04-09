Застревает и разрывает кишечник: названы смертельно опасные игрушки для собак

Веревочные узлы, которую продаются в зоомагазинах как игрушки для собак, могут привести к смерти животного.

По словам владелицы нескольких золотистых ретриверов Индиры Таклер из США, ее щенок умер после того, как разгрыз и проглотил часть игрушки. Остатки веревки застряли у него в кишечника, пишет The Mirror.

Вначале собака перестала есть, пить и играться. Хозяйка подумала, что пес отравился, и отвела на обследование. Однако ветеринары установили жуткий диагноз.

Веревочный мяч The Mirror

"Мяч распутался и разорвал кишечник. Медики удалили 3 фунта веревки, которая запуталась в кишках", – сообщила Таклер.

Несмотря на старания врачей, спасти жизнь песика не удалось. Ему удалили часть кишечника, но в организме начался сепсис.

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