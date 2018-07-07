"Зарабатываю 100-200 тысяч": исповедь ловкого мошенника попала в сеть. Аудио

В сеть попала аудиозапись разговора мошенника, который представлялся сотрудником банка и "разводил" людей на деньги.

Так, он пытался разузнать у одного из владельцев банковской карты информацию о совершенных финансовых операциях, однако после нескольких минут разговора был разоблачен.

Мужчина, которому позвонил мошенник, заявил, что ему уже не первый раз звонят его "коллеги" и спросил, не надоело ли им заниматься такой ерундой.

"Чтобы ты понимал, я в месяц по 100-200 тысяч зарабатываю. Я думаю, это нормально, жить можно", - признался ему мошенник.

Осознав, что "операция" не удалась, злоумышленник предложил мужчине "работать с нами", но тот отказался, добавив, что не нуждается в деньгах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине оживилась циничная схема развода.