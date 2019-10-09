Коли була у дев’ятому класі, нас колективно, групою по 7-10 людей водили здавати сечу до запорізької лікарні.

Я це діло не дуже любила. По-перше, нести сечу у майонезній банці, яка мала всі шанси позбутися кришки, у кишені було чревато. По-друге, публічна демонстрація артефакту 7-10 однокласникам, та і інерційний аналіз кольору їхніх екскрементів, наводив на мене тугу. Я вважала це принизливим. А тому туди просто не ходила.

Новости Протести будуть посилюватися

Завтра сподіваюся сечі не буде (але це не точно), втім прессекретар президента Юлія Мендель у притаманній їй підлітково-креативній манері запросила до спілкування журналістів з главою держави на фудмаркет. Хто не знає, що таке фудмаркет, поясню. На Арсенальній в ангарі зробили фестиваль їдла, всі їдять і п*здять. Пускати до хана (тобто до Володимира Олександровича) будуть групою по 7-10 людей. Просять акредитуватися, щоб визначити порядок формування груп.

Я з дитинства не люблю колективного аналізу, тому в ангар не піду. Але пропоную наступного разу... в сауну, туди точно прийду.

І не одна. З групою хлопців у камуфляжі із Золотого.

Зараз якраз час п*здіти цілий день і жерти шаурму.

Смачного всім, хто піде!

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