Запорожье закрыли на карантин: народ устроил бунт

В Запорожье торговцы местных рынков устроили бунт против жестких ограничительных мер в рамках карантина, которые ввела местная власть для борьбы с коронавирусом.

Чтобы выразить свое недовольство люди вышли на митинг под здание городского совета, сообщает Укринформ.

"Вы лишили предпринимателей возможности продать продукты. Мы тоже боимся коронавируса, но мы не можем сидеть дома. В городе нет вспышки. Почему работают супермаркеты? Почему вы поддерживаете олигархов, а нас уничтожаете?" – возмутилась предприниматель Лидия Кривенко.

Бунт в Запорожье Укринформ

Бунт в Запорожье Укринформ

Кроме того, торговцы собирают подписи под обращением о незаконности закрытия рынков, которое передадут президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Митинг под зданием мэрии начался в 9 часов 17 марта, а около 7 часов утра на рынке, в Коммунарском районе города, торговцы раскладывали товар.

После того, как администрация рынка провела разъяснительную работу, часть торговцев сложила товар. Продавцы мяса вынесли за территорию рынка столы и начали торговать стихийно.

Бунт в Запорожье Укринформ

"Мы вчера забили животных, получили разрешение на продажу, вечером узнали о карантине. Вечером нам сказали, что нам дадут время продать товар, что нам с ним делать?" – говорят продавцы.

Отметим, что согласно решению чиновников в связи с карантином на территории области запрещается:

проведение всех массовых мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления;

работа учреждений культуры (кинотеатров, театров, музеев и прочее), детских развлекательных центров, торгово-развлекательных заведений, спортивных комплексов, спортивных залов, бассейнов;

работа агропродовольственных и торговых рынков, объектов общественного питания (кроме приготовления пищи по индивидуальному заказу лица с последующей доставкой ее средствами курьерской службы или самовывозом);

работа всех магазинов, кроме продуктовых и непродуктовых, реализующих товары первой необходимости (в том числе средства личной гигиены, моющие и дезинфицирующие средства) на территории всей Запорожской области.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в связи с угрозой распространения короновируса жесткий карантин в Украине уже введен в ряде областей и городов страны. Он предусматривает ряд серьезных ограничений в сфере услуг и торговли.

Кроме того, согласно видеообращению президента, в Украине закрывают железнодорожное и автобусное сообщение между городами. Запрет касается перевозок в транспорте более 10 человек, а также работы метрополитенов.

Также в Черновицкой и Житомирской областях, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, с 17 марта объявлен режим чрезвычайной ситуации.

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