Запорожье закрыли на карантин: народ устроил бунт

В Запорожье торговцы местных рынков устроили бунт против жестких ограничительных мер в рамках карантина, которые ввела местная власть для борьбы с коронавирусом.
Чтобы выразить свое недовольство люди вышли на митинг под здание городского совета, сообщает Укринформ.
"Вы лишили предпринимателей возможности продать продукты. Мы тоже боимся коронавируса, но мы не можем сидеть дома. В городе нет вспышки. Почему работают супермаркеты? Почему вы поддерживаете олигархов, а нас уничтожаете?" – возмутилась предприниматель Лидия Кривенко.
Бунт в Запорожье
Укринформ
Бунт в Запорожье
Укринформ
Кроме того, торговцы собирают подписи под обращением о незаконности закрытия рынков, которое передадут президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Митинг под зданием мэрии начался в 9 часов 17 марта, а около 7 часов утра на рынке, в Коммунарском районе города, торговцы раскладывали товар.
После того, как администрация рынка провела разъяснительную работу, часть торговцев сложила товар. Продавцы мяса вынесли за территорию рынка столы и начали торговать стихийно.
Бунт в Запорожье
Укринформ
"Мы вчера забили животных, получили разрешение на продажу, вечером узнали о карантине. Вечером нам сказали, что нам дадут время продать товар, что нам с ним делать?" – говорят продавцы.
Отметим, что согласно решению чиновников в связи с карантином на территории области запрещается:
проведение всех массовых мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления;
работа учреждений культуры (кинотеатров, театров, музеев и прочее), детских развлекательных центров, торгово-развлекательных заведений, спортивных комплексов, спортивных залов, бассейнов;
работа агропродовольственных и торговых рынков, объектов общественного питания (кроме приготовления пищи по индивидуальному заказу лица с последующей доставкой ее средствами курьерской службы или самовывозом);
работа всех магазинов, кроме продуктовых и непродуктовых, реализующих товары первой необходимости (в том числе средства личной гигиены, моющие и дезинфицирующие средства) на территории всей Запорожской области.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в связи с угрозой распространения короновируса жесткий карантин в Украине уже введен в ряде областей и городов страны. Он предусматривает ряд серьезных ограничений в сфере услуг и торговли.
Кроме того, согласно видеообращению президента, в Украине закрывают железнодорожное и автобусное сообщение между городами. Запрет касается перевозок в транспорте более 10 человек, а также работы метрополитенов.
Также в Черновицкой и Житомирской областях, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, с 17 марта объявлен режим чрезвычайной ситуации.
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