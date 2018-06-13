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"Замучили за флажок Украины": в сети пристыдили украинцев, собравшихся на ЧМ-2018

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Накануне Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России, в сети напомнили о зверском убийстве 16-летнего юноши Степана Чубенко на Донбассе.

Мальчик был единственным ребенком в семье и очень мечтал стать великим футболистом, пишет блогер Роман Кошмал.

"Он мечтал жить в свободной Украине. В 16 лет его замучили путинские наемники за сине-желтую ленту на рюкзаке. Посмотрите в его глаза те, кто поедет в Россию на футбол", - написал он.

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Напомним, согласно последним данным, на ЧМ-2018 в Россию собралось не менее шести тысяч украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, Степан Чубенко в 2014 году был похищен террористами "ДНР", подвергался жестоким пыткам в Донецке, а позже убит.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой областиЧМ-2018
Место
Украина
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