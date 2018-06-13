"Замучили за флажок Украины": в сети пристыдили украинцев, собравшихся на ЧМ-2018

Накануне Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России, в сети напомнили о зверском убийстве 16-летнего юноши Степана Чубенко на Донбассе.
Мальчик был единственным ребенком в семье и очень мечтал стать великим футболистом, пишет блогер Роман Кошмал.
"Он мечтал жить в свободной Украине. В 16 лет его замучили путинские наемники за сине-желтую ленту на рюкзаке. Посмотрите в его глаза те, кто поедет в Россию на футбол", - написал он.
Он мечтал жить в свободной Украине. В 16 лет его замучили путинские наемники за сине-желтую ленту на рюкзаке. Был единственным ребенком своих родителей. Хотел стать великим футболистом.— Роман Кошмал (@Roman_Koshmal) 12 июня 2018 г.
Посмотрите в его глаза те, кто поедет в россию на #футбол
Степан Чубенко. Краматорск. Украина pic.twitter.com/RLVoQ48MKX
Напомним, согласно последним данным, на ЧМ-2018 в Россию собралось не менее шести тысяч украинцев.
Как сообщал OBOZREVATEL, Степан Чубенко в 2014 году был похищен террористами "ДНР", подвергался жестоким пыткам в Донецке, а позже убит.
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