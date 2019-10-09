Заморозки и бешеный ветер: на Украину надвигается зимняя буря

В среду, 9 октября, в некоторых областях Украины ожидаются заморозки, на большей части территории страны все же потеплеет.

Так, в западных и Житомирской, днем и в большинстве северных областей местами небольшой дождь; на остальной территории без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с, сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине Иллюстрация

Температура ночью в западных, северных, Винницкой и Одесской областях 1-6° тепла, на остальной территории заморозки в воздухе 0-4°. Температура днем 8-13° тепла, на Закарпатье, Прикарпатье и в южной части 14-19°.

В Киеве – ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 10-12°.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украину ждет холодная погода до среды, 9 октября, после чего наступит потепление, в некоторых регионах столбики термометров поднимутся до 20 градусов тепла.

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