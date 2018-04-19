Заморозки и +25: появился прогноз погоды на выходные в Украине

Украину на выходных, 21 - 22 апреля, ждут заморозки ночью и до +25 днем.

По всей территории - облачно с прояснениями, сообщает Укргидрометцентр.

Так, в субботу, 21 апреля, без осадков.

Температура ночью 3-9 градусов тепла, в восточных областях 1-6 градусов тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0-3 градуса.

Днем 17-23 градуса тепла, на западе местами до +25.

В Киеве сухо. Температура ночью +6+8 градусов, днем +20+22 градуса.

В воскресенье, 22 апреля, украинцев, кроме жителей западных и большинства южных областей, ждет небольшой дождь.

Температура ночью 5-11 градусов тепла, днем +12+18 градусов, на юге страны и Закарпатье до +21.

В Киеве ночью небольшой дождь, днем без осадков. Температура ночью около 10 градусов тепла, днем +15+17 градусов.

Как сообщал "Обозреватель", в четверг, 19 апреля, в Украину пришло похолодание. В некоторых регионах столбик термометра опустится до 9 градусов.