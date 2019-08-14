"Заменит Днепр": оккупанты похвастались новым "мегапроектом" в Крыму. Видео

В аннексированном Крыму решили построить новый канал для водоснабжения, который должен заменить Северо-Крымский, по которому на полуостров поступала вода из Днепра.

Об этом идет речь в материале на сайте подконтрольного сепаратистам ресурса "Крыминформ" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что проект предусматривает подачу воды от трех водозаборов до Феодосии и Керчи. Общий бюджет строительства оценили в 26 млрд рублей.

Крыминформ

В целом проект включает прокладку трассы водовода протяженностью 65 км от водозаборов к первой насосной станции (эта часть контракта стоимостью чуть менее 5,2 млрд рублей уже закрыта) и 153,5 км водовода до Феодосии и Керчи, а также строительство пяти насосных.

Крыминформ

Крыминформ

Крыминформ

На данным момент оккупанты отчитались о завершении первого этапа работ – подрядчик соединил все водозаборы трубами большого диаметра и организовал аварийный сброс в Северо-Крымский канал в объеме около 135 тысяч кубометров ежесуточно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее незаконные "власти" аннексированного Крыма заявили о желании вступить в переговоры с Украиной о пропуске на полуостров вод реки Днепр.

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