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Зальет всю Украину: синоптики уточнили прогноз погоды

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В Украине в четверг, 13 июля, сохранится жаркая погода, днем по всей Украине ожидаются кратковременные дожди.

Погоду будет определять теплая воздушная масса и атмосферный фронт, перемещающийся с запада, сообщает Укргдирометцентр.

Ночью в западных регионах страны, Винницкой, Житомирской и местами в Киевской областях, а днем по всей Украине, кроме восточных и большинства южных областей, ожидается кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный (в восточной части - юго-восточный), 5-10 м/с.

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Температура в южных, восточных областях и в Днепропетровской области ночью 17-22°, днем 29-34°; на остальной территории ночью 14-19°, днем 23-28°.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ближайшие дни в Украине установится теплая, местами даже жаркая погода, но при этом периодически также будут идти дожди.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на Обозревателе.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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