Коронавирус в Украине не остановят закрытые границы: инфекционист назвала ошибку

Полный запрет на пассажирские перевозки, включая авиа и ж/д сообщение, в Украине уже не поможет остановить пандемию коронавируса.

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Такие ограничения могли бы остановить всплеск заражения в начале марта, а сейчас это ненужная мера, сказала в комментарии OBOZREVATEL инфекционист Анна Григорчик.

"Я как инфекционист не совсем понимаю те меры, которые вводят наши власти. Да, они хотят, как лучше, но эти инициативы не действенны. Существует так называемая триада Громашевского, которая определяет три звенья эпидемиологического процесса: источник заболевания, организм, который его передает – переносчик, и организм, который его воспринимает", – отметила она.

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По ее словам, если какое-то из этих звеньев передачи прервать, то вспышки эпидемии не будет.

"А что происходит у нас? Источник заболевания, вместо того, чтобы его изолировать на два инкубационных периода, то есть на 14 дней, как минимум, а лучше на 28 дней, его просто отпускают в народ. Ему говорят сидеть в квартире, где есть семья. А семья при этом выходит на улицу и контактирует с другими людьми, и дальше разносит инфекцию. Ведь можно было изолировать приезжих в стационарах, санаториях с охраной, на базах отдыха или даже палаточного городка", – сообщила инфекционист.

Таким образом, на первое звено мы не подействовали вообще: "Второе звено – вирус, мы бы могли на него подействовать, массово раздав тест-системы для выявления вируса и всех зараженных изъять и пролечить. Но и этого у нас не делается, поскольку у нас нет достаточно тест-систем и препаратов для лечения", – отметила Григорчик.

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Сейчас же в Украине идет воздействие только на третье звено эпидпроцесса, методом введения карантина и просьбой от властей самоизолироваться, чтобы на людей не воздействовали первые два звенья.

"Полностью изолироваться невозможно, потому что продукты заканчиваются, нужно выйти в магазин. Старикам выйти за той же пенсией, а даже если им ее приносят домой, это делает не робот, а человек. И на третье звено мы действуем не так", – объясняет инфекционист.

Учитывая, что в Украине уже давно упустили возможность повлиять на первое звено, сейчас закрывать границы не имеет смысла, так как вирус распространяется уже внутри страны.

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"Это могло бы помочь еще месяц назад, когда только появились самые первые случаи. Месяц назад нужно было закрывать все пассажирские перевозки, включая легковые авто и пешее пересечение границы, это бы спокойно могло спасти всю страну. А сейчас эта мера даже не нужна", – заявила Григорчик.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине продлили карантин на 30 дней из-за быстрого распространения коронавируса по стране. Предварительный срок его окончания – 24 апреля.Также по всей территории страны ввели режим чрезвычайной ситуации.

Кроме этого, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине с 27 марта собираются прекратить любые пассажирские перевозки через границы в связи с пандемией коронавируса.

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