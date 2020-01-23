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24 января • обновлено в 01:59
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Нашумевший закон о СМИ встревожил Европу: ОБСЕ обратилась к власти Украины

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В ОБСЕ выразили обеспокоенность по поводу ряда положений нового проекта закона о дезинформации в Украине, который должен регулировать работу СМИ.

Соответствующее мнение высказал представитель организации по вопросам свободы СМИ Харлем Дезир, передает пресс-служба.

В сообщении напоминается, что проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на обеспечение национальной информационной безопасности и права на доступ к правдивой информации" выдвинуло Министерство культуры, молодежи и спорта 20 января.

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"Я понимаю необходимость борьбы с дезинформацией, особенно в контексте нынешнего конфликта в Украине и ситуации вокруг него. В то же время это не должно делаться за счет свободы средств массовой информации и вмешательства государства в содержание СМИ и организацию журналистской деятельности в стране", – сказал Дезир.

Он указал на то, что борьба с дезинформацией является законной целью, однако напомнил о праве каждого на свободу выражения, которое закреплено в Конституции Украины и в ее обязательствах перед ОБСЕ и международными обязательствами.

"Саморегулирование, поддержка профессиональных стандартов журналистики и инициатив по проверке фактов, независимость средств массовой информации, разнообразие источников для опровержения ложной информации и развитие медиаграмотности являются ключевыми компонентами в борьбе с манипулированием информацией и первостепенной важностью для обеспечения доступа к достоверной информации", – отметил Дезир.

Он добавил, что готов участвовать в обсуждениях с властями и провести юридическую экспертизу законопроекта, чтобы гарантировать, что он не повлияет негативно на свободу СМИ и ее полное соответствие международным стандартам.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

ОП

Ранее OBOZREVATEL писал, даст ли власти новый закон "О медиа" рычаги влияния на СМИ.

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Автор
Богдана Васильченко
Место
Украина
Теги
СМИ законопроект ОБСЕ
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