Зайцева не хочет сидеть: стало известно о циничных уловках адвокатов

Защитники осужденной за ДТП на Сумской в Харькове Алены Зайцевой направили в Верховный Суд кассационную жалобу. Они попросили отменить или смягчить приговор, а также изменить суммы компенсаций.
Как стало известно из постановления Верховного Суда, кассационную жалобу направила защитница Зайцевой Юлия Плетнева, передает "Медиапорт ". В частности, адвокат попросила отменить приговор или изменить его, смягчив к 5 годам заключения условно.
В жалобе Плетнева ссылается на "существенное нарушение требований уголовного процессуального закона, неправильное применение закона Украины об уголовной ответственности и несоответствие назначенного судом наказания степени тяжести уголовного преступления и личности осужденного из-за суровости".
Елена Зайцева
Медиапорт
"... или изменить установленный ОСОБЕ_1 приговор местного суда в части назначенного осужденному наказания и разрешения гражданских исков, смягчить ей наказание до 5 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок 2 года и применить положения статей 75, 76 Уголовного кодекса Украины (далее - УК), освободив осужденную от отбывания основного наказания с испытательным сроком, определенным на усмотрение суда, а также в части разрешения гражданских исков применить долевой порядок взыскания возмещение вместо солидарного, а именно взыскать с ОСОБА_1 в пользу истцов определенные в приговоре суммы возмещения в размере 30%, а возмещение 70% этих сумм положить на ОСОБА_2", - говорится в жалобе.
В свою очередь, суд нашел в жалобе Плетневой недостатки. В частности, суд установил, что защитница адресовала жалоба не Верховному Суду (так после вступления в силу изменений в закон называется кассационная инстанция), а Верховному Суду Украины, а также не подтвердила полномочий представлять интересы Зайцевой и не приобщила копии обжалуемых решений.
"Кроме того, кассационная жалоба адвоката не содержит никакого правового обоснования заявленных требований в части решения гражданского иска и ссылок на конкретные нарушения закона, допущенные судами в этой части", - говорится в постановлении.
Суд дал защите 15 дней на устранение недостатков.
Как писал OBOZREVATEL:
В центре Харькова 18 октября 2017 на улице Сумской произошла страшная авария – внедорожник Lexus влетел в толпу людей после столкновения с другим авто. В аварии погибли шесть человек.
Эксперты Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз передали в Киевский районный суд результаты дополнительной экспертизы по Зайцевой. Они не смогли установить, была ли женщина во время ДТП под действием наркотических или других веществ.
Психиатр-нарколог Борис Михайлов заявил, что Зайцева таки была под действием лекарственных препаратов с наркотическим эффектом.
В вторником, 26 февраля 2019, Киевский районный суд Харькова огласил приговор по делу о смертельное ДТП на улице Сумской.
В Харькове в среду, 14 августа, состоялся рассмотрение апелляций участников ДТП на ул. Сумской Дронова и Зайцевой. Защита Дронова попросил исследовать результаты автотехнической и медицинской экспертиз, допросить экспертов и врача-нарколога Федирко.
Харьковский апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы защиты Дронова и Зайцевой по делу о смертельном ДТП на улице Сумской, в результате чего приговор первой инстанции вступил в силу.
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