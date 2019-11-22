Зайцева не хочет сидеть: стало известно о циничных уловках адвокатов

Защитники осужденной за ДТП на Сумской в Харькове Алены Зайцевой направили в Верховный Суд кассационную жалобу. Они попросили отменить или смягчить приговор, а также изменить суммы компенсаций.

Как стало известно из постановления Верховного Суда, кассационную жалобу направила защитница Зайцевой Юлия Плетнева, передает "Медиапорт ". В частности, адвокат попросила отменить приговор или изменить его, смягчив к 5 годам заключения условно.

В жалобе Плетнева ссылается на "существенное нарушение требований уголовного процессуального закона, неправильное применение закона Украины об уголовной ответственности и несоответствие назначенного судом наказания степени тяжести уголовного преступления и личности осужденного из-за суровости".

Елена Зайцева Медиапорт

"... или изменить установленный ОСОБЕ_1 приговор местного суда в части назначенного осужденному наказания и разрешения гражданских исков, смягчить ей наказание до 5 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок 2 года и применить положения статей 75, 76 Уголовного кодекса Украины (далее - УК), освободив осужденную от отбывания основного наказания с испытательным сроком, определенным на усмотрение суда, а также в части разрешения гражданских исков применить долевой порядок взыскания возмещение вместо солидарного, а именно взыскать с ОСОБА_1 в пользу истцов определенные в приговоре суммы возмещения в размере 30%, а возмещение 70% этих сумм положить на ОСОБА_2", - говорится в жалобе.

В свою очередь, суд нашел в жалобе Плетневой недостатки. В частности, суд установил, что защитница адресовала жалоба не Верховному Суду (так после вступления в силу изменений в закон называется кассационная инстанция), а Верховному Суду Украины, а также не подтвердила полномочий представлять интересы Зайцевой и не приобщила копии обжалуемых решений.

"Кроме того, кассационная жалоба адвоката не содержит никакого правового обоснования заявленных требований в части решения гражданского иска и ссылок на конкретные нарушения закона, допущенные судами в этой части", - говорится в постановлении.

Суд дал защите 15 дней на устранение недостатков.

Как писал OBOZREVATEL:

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