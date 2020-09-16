Зачем хасиды едут в Умань: суть традиции

Хотя Украина ограничила въезд на свою территорию для иностранцев и ввела ряд ограничений на время празднования еврейского Нового года, тысячи хасидов пытаются попасть в Умань к празднованию Рош ха-Шана.

Так, по состоянию на 15 сентября около полутора тысяч паломников собрались на границе между Украиной и Беларусью, причем некоторые из них даже совершали попытки "прорыва". OBOZREVATEL рассказывает о причинах паломничества хасидов в Умань и дает объяснение данной традиции.

Кто такие хасиды

Евреи, совершающие паломничество в Умань, – исповедуют одно из течений иудаизма – хасидизм (в переводе означает праведность). Они также известны как брацлавские хасиды.

Каждый хасид считает своей обязанностью побывать хотя бы раз в жизни на могиле цадика Нахмана – основателя этого течения. Во время паломничества в Умань хасиды учат мальчиков Торе. Считается также, что встретить Новый год (Рош ха-Шана) возле его могилы сулит очень счастливый следующий год.

Хасиды приезжают в Умань целыми общинами, вместе с детьми. Некоторые бывают здесь всего раз, некоторые приезжают каждый год. Те, у кого недостаточно средств на поездку, обращаются за помощью к благотворительным структурам Израиля, которые оплачивают проезд общине, предоставляют продукты и средства на аренду жилья в Умани.

Рош ха-Шана в Умани: традиции

Рош ха-Шана отмечается два дня подряд в новолуние осеннего месяца тишрей по еврейскому календарю. В 2020 году иудейский новый год приходится на 18-20 сентября.

В первый вечер Рош ха-Шана принято приветствовать друг друга пожеланием быть вписанным в Книгу жизни. Во время праздничной трапезы принято обмакивать хлеб, над которым была произнесена бенедикция, в мед, чтобы грядущий год был сладким. Существует также обычай на Рош ха-Шана есть яблоки с медом.

Как и в другие еврейские праздники, этот день проходит в молитвах. Они содержат десять библейских текстов, в которых вспоминают Бога как царя, десять текстов, в которых упоминается Бог как такой, что помнит все, и десять текстов, в которых упоминается шофар (бараний рог), один из важных атрибутов Рош ха-Шана: в него трубят в ходе утренней молитвы.

С Рош ха-Шана начинается 10-дневный период – "дни трепета" (йомим ха-нора), который завершается днем искупления и всепрощения Йом-Кипур. В этот период следует обдумать свои поступки, исправить ошибки и раскаяться. После Йом-Кипур Божественное решение утверждается окончательно и определяется судьба человека на следующий год.

Первые паломники начинают приезжать в Умань еще за неделю до Рош ха-Шана. Как правило, это обеспеченные хасиды, которые могут себе позволить находиться в городе больше одной недели. Массовое же паломничество хасидов в Умань начинается примерно за четыре дня до праздника.

Как сообщал OBOZREVATEL: