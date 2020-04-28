Съемки скандального проекта "Дау" российского режиссера Ильи Хржановского могут быть частью операции президента страны-агрессора Владимира Путина и ФСБ в Украине.

Такое предположение высказала на своей странице в Facebook украинская писательница Оксана Забужко, отметив, что так оккупанты пытаются завести в нашу страну агентуру.

"Как минимум наивно было бы считать, что в России Путина такой проект, как "Дау", режиссер смог бы осуществить без санкции ФСБ. Больше всего весь этот адский реконструкторский трэш мне выглядит, как попытка под прикрытием музея Бабьего Яра легально завести в Киев московскую чекистскую пыточную, ФСБшный "подвал", по сравнению с которым донецкая "Изоляция" еще покажется "с овчинку". Вот это было бы и логично, и очень "по-сурковскы", – пишет она.

По ее мнению, нашумевший проект Хржановского, в котором восстановили бытность 30-х годов в тоталитарном СССР, доказал, что подобные эксперименты могут стать еще более массовыми.

Забужко и Хржановский

"Что же легче, чем под видом реконструкции (среди потока экскурсантских "реконструкций") незаметно и системно, из ночи в ночь, проводить настоящую чекистскую "работу с местным населением"? Только имея в Киеве свою постоянно действующую "Лубянку", Путин может рассчитывать на "окончательное решение украинского вопроса", – делает вывод писательница.

"И если посмотреть на проект Хржановского под этим углом, тогда все в нем как раз выглядит очень хорошо продуманно. И еще куча возможностей по такому "театру смерти" открывается, – но всем этим должны заняться СБУ и международные правоохранительные организации. Рашизм но пасаран!" – добавила Забужко.

Подытоживая, она подчеркнула, что считает уместным открытие уголовного дела по факту харьковских съемок "Дау". Ведь ФСБ вскоре может начать зачистку тех свидетелей, которые дали "подписку о неразглашении" по поводу того, что происходило на площадке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в сети разгорелся громкий скандал из-за привлечения к съемкам фильма "Дау. Дегенерация" российского режиссера Хржановского младенцев из украинских детских домов.

В результате к выяснению обстоятельств нарушений присоединился даже детский омбудсмен Николай Кулеба.

Компания, которая занималась съемками проекта на территории Украины, "Феномен-Украина" заявила, что на съемках сцен с детьми фильма "Дау. Дегенерация" присутствовали их опекуны, а все действия были согласованы с органами опеки.

OBOZREVATEL подробнее узнал о скандальном проекте и о том, что на самом деле происходило на съемочной площадке. Оказалось, что сцены секса и насилия в фильме были настоящими.

Прокуратура начала уголовное производство относительно вероятного нарушения прав детей во время съемок скандального фильма.

Напомним, что режиссер Хржановский в 2019 году был привлечен в качестве художественного руководителя к работе над концепцией будущего мемориального центра "Бабий Яр".

Украинский шоумен Сергей Притула возмутился этим и отметил, что новая концепция Хржановского преследует российские цели – превратить украинскую трагедию в украинское преступление.

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