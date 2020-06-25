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Забужко назвала три причины не жалеть об СССР

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Общество
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Забужко развенчала мифы об СССР

Забужко развенчала мифы об СССР

Украинская писательница Оксана Забужко развенчала мифы о замечательной жизни в СССР и назвала три главных причины не жалеть о жизни при том режиме.

Пост этой теме она посвятила на личной странице в Facebook, отметив, что распространяемые пропагандистами в сети мотиваторы об "эпохе счастья" не имеют абсолютно ничего общего с реальностью.

"СССР = раз в месяц ссадины в промежности от засохшей ваты (это для девочек: спросите у мам, они вам объяснят.) СССР = вечно поджатые пальцы в тесной обуви (эй, ровесники, а слабо нам зафлешмобить фоточки своих теперь, в 50+ , мозолей на ногах, нажитых купленными у фарцы/отстоянных в пятичасовых очередях импортными ботинками, которые "ах, вот бы на полномера меньше, ничего, они разносятся!". СССР = брак за прописку. Это едва ли не на каждом курсе перед выпуском было, были и люди, которые этим зарабатывали, как и заявлениями в ЗАГС за "лифчик на косточках", – назвала писательница три самых болезненных воспоминания о жизни в тоталитарной "империи".

Учитывая их, отметила Забужко, ей странно слышать, что почти треть украинцев жалеет о советских реалиях. А особенно дико для нее выглядит аргумент таких граждан о том, что в СССР было очень комфортно жить.

"В СССР. Комфортно. Повторила себе три раза, пока успокоилась. Вот это – главная вина нашего поколения: мы не передали следующему свой опыт взрослой жизни в 1970-80-е так, чтобы вы, дорогие дети, четко и навсегда усвоили простую вещь: слова "СССР" и "комфортно" в принципе не могут стоять рядом. Слово "комфорт" было в СССР иностранным. Если коротко, то СССР – это абсолютный (как в физике "абсолютный ноль") антикомфорт", – напомнила Забужко.

К тому же, пишет она, о комфорте в СССР не могли мечтать даже представители номенклатуры, ведь стоило им потерять должность, доступ ко всем благам исчезал вместе с ней.

"Почему сегодня это приходится объяснять? Потому что четверть века рашистская пропаганда заваливала массовое сознание "СССР-ом в позитивчиках" (мемах). И это работает. Вы можете сколько угодно доказывать оппоненту, что"самый вкусный в мире советский пломбир" был отвратителен и после современного ваш оппонент отплевывался бы от него полдня, лишь лизнув, но адресованная вашему "внутреннему ребенку" склейка "СССР = мороженое" уже состоялась, "позитив зашел". А это только один из мемов, под которыми нам пытаются продать страну, которой никогда не существовало", – объяснила феномен ностальгии по советчине писательница.

По ее мнению, мемы, с которыми прежде всего должен ассоциироваться СССР, должны были быть олицетворением чего-то неудобного и неприспособленного для использования человеком. К тому же, эти характеристики подходят абсолютно ко всему – начиная от одежды или колонны на параде и заканчивая транспортом и жильем.

"Жаловаться, что тебе "неудобно" ("дискомфортно", по-нынешнему), означало "выпендриваться", ответы были из блатного фольклора – "неудобно штаны через голову надевать", "неудобно на потолке спать"(с). Не нравится тебе страна спадающих колготок? Да ты скажи спасибо, мажоренок, что у тебя в 1960-е были колготки, мы в это время еще чулки на круглых резинках носили. Так нас отучили – и мы "не жаловались". И детям своим тоже не жаловались, – вот они ничего не знают", – пришла к выводу Забужко, говоря о периодических разговорах на тему ностальгии по СССР у некоторых украинцев.

Забужко назвала три причины не жалеть об СССР

Забужко назвала три причины не жалеть об СССР

Забужко назвала три причины не жалеть об СССР

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее блогер Максим Мирович обнародовал в сети уникальные фото жизни глубинки СССР, которые опровергают множество мифов об обеспеченности и беззаботности его граждан. На них зафиксирован быт советских людей, качество товаров и состояние городов, удаленных от крупных центров, в которых жило большинство населения уже исчезнувшей страны.

УкраинаСССРОксана Забужко
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