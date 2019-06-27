Забросали с воздуха: Донецк ярко поздравили с Днем Конституции Украины

Оккупированный Донецк ночью 27 июня забросали из воздуха патриотическими листовками, приуроченными ко Дню Конституции Украины.

Об этом написал в Facebook экс-боец батальона "Артемовск", переселенец из Донецка Виталий Овчаренко, опубликовав подтверждающие фото. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Сегодня ночью в Донецке неизвестные патриоты развеяли 1000 листовок – поздравлений с Днем Конституции Украины. Листовки преимущественно раскладывались в центре города по улицам Артема, Левицкого и переулку Покрышева. Донбасс – это Украина!" – поделился он.

Донецк ярко поздравили с Днем Конституции Украины

При этом, по словам Овчаренко, листовки распространялись и вручную, и с воздуха.

Facebook Виталия Овчаренко

Facebook Виталия Овчаренко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в оккупированном Донецке неизвестные вывесили официальный государственный символ Украины – флаг, разозлив таким жестом оккупантов.

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