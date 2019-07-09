"За Украину будут убивать!" Цимбалюк сделал жесткое предупреждение россиянам

Российским оккупантам никогда не стоит забывать о том, что украинцы готовы к их уничтожению при защите своей земли.

Об этом в интервью "Настоящему времени" заявил украинский журналист Роман Цимбалюк. Так он прокомментировал свое появление на пресс-конференции президента России Владимира Путина в свитшоте с надписью "УКРОП" в 2014 году (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"УКРОП – это український опір, украинское сопротивление. И по состоянию на конец 2014 года мне просто хотелось передать месседж, который витал в украинском обществе: товарищи россияне, если вы думаете, что, отправив Украину в нокдаун в Крыму, вы лишите нас страны, то вы ошибаетесь. За Украину будут убивать. Звучит жестко, но это правда. И сколько бы здесь не прятали потери российской армии на Донбассе, но они же есть", – объяснил свой смелый поступок он.

Роман Цимбалюк Скриншот видео

Цимбалюк добавил, что о гибели россиян на Донбассе знают не только украинцы и американцы, но и сами граждане страны-агрессора. Разубедить их в этом не могут даже лживые слова Путина об "их там нет" и " они поехали по велению совести".

"Им с этим жить. Родственникам погибших с этим жить. Может быть, они и сейчас задаются вопросом, за что погибли их мужья и дети. За что погиб мой друг детства из моего двора Ваня, я знаю – он погиб за меня, за мою Родину, за Украину. Кстати, он никогда не разговаривал на украинском языке. А за что эти? Кто-нибудь задастся этим вопросом когда-нибудь? Или российскому обществу вообще не свойственны человеческие качества? Или тут все увлечены "вставанием с колен"? Ну, пусть живут с этим сами", – эмоционально обратился к захватчикам Цимбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк поставил на место российского сенатора Франца Клинцевича. Тот утверждал, что Украина якобы не сможет противостоять России в войне. Однако украинец заверил одиозного политика в том, что любой россиянин, который придет в Украину с оружием, будет ликвидирован.

Напомним, журналист поделился сильной историей о своем друге детства, который был этническим россиянином, но погиб, защищая независимость Украины на Донбассе. Ивана убили возле Донецкого аэропорта в 2014 году. Его идентифицировали по анализу ДНК в 2015.

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