За новогодним столом: озвучен ритуал на деньги

Астролог Эфа Форина рассказала о простом ритуале на привлечение денег, который можно провести во время встречи Нового 2020 года.

Ритуал необходимо провести прямо за праздничным столом, сообщила она в блоге OBOZREVATEL.

"Чтобы в доме был достаток и благополучие, нужно постучать по столу ложкой три раза перед новогодней трапезой, проговаривая заговор: "Стол накрыт, всего полно, пусть так будет целый год", – пояснила астролог.

В новогоднюю ночь 2020 года можно провести обряды на деньги

Она привела еще один ритуал, который можно провести в новогоднюю ночь для того чтобы год Белой Крысы был прибыльным. "Приготовьте металлическую, желательно белую, монетку, сожмите ее крепко в руке под бой курантов и скажите: "Деньга к деньге, а сила во мне", а после носите в кошельке в качестве талисмана в отдельном кармашке", – посоветовала астролог.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Эфа Форина сообщила, что следует повесить на новогоднюю ёлку, чтобы год Белой Крысы был удачным. В частности, она порекомендовала повесить конфеты, мандарины и денежные купюры.

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