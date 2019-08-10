За контрабанду оккупантам: на судне в порту Херсона проходят обыски

В субботу, 10 августа, в Херсоне на морском судне "Мария" прошли обыски по факту нарушения порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию АР Крым с подозрением в перевозке контрабанды нефтепродуктов.

Как сообщил Telegram-канал Прокуратура АРК, в июне 2015 это же судно, но под названием "Вилга", поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в г. Севастополь.

Обыск на судне производился на основании определения Херсонского городского суда.

Судно под бывшим названием "Вилга" glavred.info

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 августа в Черное море зашел ракетный эсминец США. Это уже 23-й визит корабля ВМС нечерноморских стран НАТО в Черное море в 2019 году.

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