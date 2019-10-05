Главная Новости
5 октября • обновлено в 17:55
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Общество

Юрій Винничук
Юрій Винничук
Прозаїк, літературознавець Все статьи автора

Боже, бережи Україну від приєднаного Донбасу!

1.8т Читать материал на украинском

У 2012 році Роман Шрайк, редактор сайту "Дурдом", написав про владу Януковича: "Не варто ставитися до цієї влади як до чогось законного і правового. Право в них лише одне – право сили. Жодною законністю тут не пахне. І причина підкорятися насильству цієї влади теж лише одна – страх. Бо влада ця окупаційна. А ті, хто співпрацює з нею, не хто інші, як поліцаї".

Минуло сім років, і ми знову в окупації. Але тепер ми окуповані не силою, а дурістю. Якесь всенародне затьмарення зійшло на Україну і поглинуло її розум, пише Юрій Винничук для Збруч.

Якщо в епоху Януковича я написав у відомому віршику: "До влади прийшли бандюки й брехуни, Наперсточники й свинопаси", – то зараз актуальними залишилися лише два означення: брехуни й свинопаси.

У нас не було майбутнього з президентом Януковичем. Правда, у нього теж не було майбутнього.

Ситуація мало змінилася й зараз. Яке майбутнє у нас може бути з Зеленським? Список ідіотизмів і порушень закону його "молодою" командою вже зашкалює навіть у порівнянні з тим, як діяла банда Януковича.

А вчора наспіла свіжа новина, яка викликала небувалу радість у російських політиків. Політолог Алєксєй Чєснаков повідомив, що не все так просто було з підписанням тієї горопашної "формули": "Украинская сторона в лице Леонида Кучмы на заседании контактной группы в Минске сегодня опять пыталась заблокировать подписание "формулы Штайнмайера" (далі – ФШ). Однако в конце концов... была вынуждена согласовать и зафиксировать в официальном документе ФШ".

Новости
Оказалось, Украине нужно посоветоваться с Москвой

Що саме викликало застереження Кучми? І які аргументи російської сторони вплинули на його рішення?

Алєксєй Пушков оцінив цей успіх імперської дипломатії дуже промовисто: "Все условия, которые выдвинула Москва для ее (ФШ) проведения, согласованы. Наш серьезный успех. Встреча, первая с 2016 г., может привести к заметному сдвигу в отношениях с Европой".

Тобто умови були таки російські. Вони також цілковито задовольняють діячів "ЛДНР", бо й вони радісно благословили цей акт ганебної злуки. Тішиться також партія Медведчука.

Чудова компанія зібралася.

Але яким чином можна реалізувати ФШ? Так, як вона прописана – це доволі туманна і невиразна петиція, де нема жодного слова про виведення окупаційних військ. І можна не сумніватися, що Росія не збирається їх виводити, адже "їх там нема". Ні слова не мовиться про амністію чи навпаки про покарання для злочинців. Нема там нічого і про контроль над кордоном і хто саме його буде контролювати – Україна чи місцева влада.

Про Крим теж не згадано, ані про контрибуцію за руйнування Донбасу, за вивезення заводів у Росію, за тисячі смертей...

Там зазначено, що закон набирає силу в день голосування на місцевих виборах. Але яким чином відбудуться ці вибори? Під наглядом продажної і нашпигованої російською агентурою ОБСЄ, яка підтвердить, що російських військ там нема?

Новости
Моторола ще не обрався до Ради, дайте "Л/ДНР" сто днів!

І ще: хто матиме право брати участь у виборах? На окупованому Донбасі заселилося багато росіян і кавказців, які захопили чужі будинки, авта, землі. І всі ці гарні люди вже встигли прописатися. Себто – це громадяни "ЛДНР", а автоматично українці. Вони теж підуть на вибори? Не обов’язково при цьому, щоб вони ховали під плащами цівки автоматів. Уже їхній промовистий вигляд підкаже місцевим, як треба правильно голосувати.

Запевнення в тому, що вибори повинні відбутися згідно з Конституцією України і за українськими законами, абсолютно нездійсненне, доки там перебувають російські війська. За присутності цих військ будь-яка політична пропаганда й агітація засобами преси й телебачення неможливі.

Але є ще одна перепона – тамтешня влада окупованих територій. Якось про неї всі забули, цитуючи лише запевнення, що вибори не будуть відбуватися під цівками автоматів. Але та влада на місцях, яка в значній кількості складається, знову ж таки, з російських "заробітчан", нікуди під час виборної агітації і самих виборів не дінеться. І це вона буде формувати комісії та дільниці.

У "ЛДНР" панує жорстока цензура і каральні органи. Яким чином усе це зникне?

Повернення окупованих теренів Донбасу – це катастрофа для України, а перш за все катастрофа для всіх її спроб стати членом НАТО і європейської спільноти. Бо ті два десятки депутатів, які увіллються у Верховну Раду з приєднаних "ЛДНР", будуть з успіхом блокувати невигідні для Росії закони. А інших депутатів тамтешнє населення не вибере. Як не вибрало навіть те, яке проживає на вільних теренах. Вони бачили війну, бачили звірства росіян, але голосували знову ж таки за них, за своїх убивць.

Новости
Если украинская армия уйдет из Донбасса, люди побегут

Донбас, геть увесь, не лише "ЛДНР" – це ракова пухлина, якої краще навіки позбутися. Так вважав ще у 1993-му Олесь Гончар: "Бо метастази задушать всю Україну! Що дає Донбас нашій духовності, нашій культурі? Ковбасний регіон і ковбасна психологія! Єдину українську школу – й ту зацькували… Ні, хай нас буде менше на кілька мільйонів, але це буде нація. Ми здатні будемо відродитись, увійти в європейську цивілізовану сім`ю… А так ніколи ладу не буде. Буде розбій і вічний шантаж".

Він мав рацію, бо ці люди, за окремими винятками, ніколи не будуть українцями. Вони будуть нас постійно тягнути в совок, в рускій язик, в "дєдиваєвалі", в колорадські лєнточки і піонерські загони.

Уже зараз окремі донбаські переселенці, що опинилися у Львові чи Польщі, поводяться як нахабні завойовники, спілкуються принципово російською з обов’язковими матами. На зауваження вибухають агресією, працюючи в службі сервісу, переходити на українську відмовляються, гордо заявляючи, що вони з Новоросії.

Після успішної імплементації ФШ донбаські бандити, що збагатилися на грабунках, попруть в Галичину скуповувати нерухомість зі ще більшим розмахом.

Боже, бережи Україну від зеленої нечисті, від наших божевільних і від приєднаного Донбасу.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Юрій Винничук Юрій Винничук
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персоны
Владимир Зеленский Виктор Янукович
Место
Украина
Источник
Источник: zbruc.eu
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
1
3
Смешно
5
Интересно
24
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Жуков Виталий
Жуков Виталий
вот и дайте этому Донбассу жить так,как хотят его жители! Донбасс это не Украина! Покайтесь за десятки тысяч погибших и выводите свои карательные батальоны с его территории! Проблема то в чём?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Бережи Украину от этих галичанских идиотов.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
2
Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Валерьевич Валерий, А шо, твой родной Усть-Запиздюйск спать не может от страха?
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Блоги / мнения

ads pixel