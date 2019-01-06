Юлия Тимошенко поздравила украинцев с Рождеством Христовым

Украинский политик Юлия Тимошенко поздравила украинцев с Сочельником и Рождеством Христовым.
По ее словам, из-за получения украинской церковью Томоса об автокефалии, Рождество в этом году особенное, сообщается на сайте политсилы.
Публикуем полный текст обращения:
Сочельник и Рождество – особенные для украинцев и Украины. Возможно, это наш главный праздник в году. По обычаям, обрядам и традициям оно укоренившееся в далекой глубине веков. Еще в дохристианскую эпоху, в дописьменных, доисторических времен...
И наши знаменитые колядки, и вкусная кутья, и двенадцать блюд на ужин – это не просто фольклор. Это наша ДНК, наша коллективное самосознание и идентификация... А еще это и наш Гоголь, и наш Вакула, и совершенно невероятные, но вполне возможны чудеса...
Это наше все, это – сами мы!
В этом году Рождество Христово – особенное! Ведь только украинская церковь получила Томос об автокефалии. У меня лично такое впечатление, будто впервые празднуешь в своей новой комнате, где сам себе хозяин...
А еще – рождественский мороз, и снег, как по заказу...
С праздником вас, дорогие мои! Пусть будет все хорошо у нас – в Украине! От всего сердца желаю вам тепла, удачи, достатка, побед и большого человеческого счастья!
Пусть помогает нам Господь!
Христос рождается!
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