Юлия Тимошенко поздравила украинцев с Рождеством Христовым

Украинский политик Юлия Тимошенко поздравила украинцев с Сочельником и Рождеством Христовым.

По ее словам, из-за получения украинской церковью Томоса об автокефалии, Рождество в этом году особенное, сообщается на сайте политсилы.

Публикуем полный текст обращения:

Сочельник и Рождество – особенные для украинцев и Украины. Возможно, это наш главный праздник в году. По обычаям, обрядам и традициям оно укоренившееся в далекой глубине веков. Еще в дохристианскую эпоху, в дописьменных, доисторических времен...

И наши знаменитые колядки, и вкусная кутья, и двенадцать блюд на ужин – это не просто фольклор. Это наша ДНК, наша коллективное самосознание и идентификация... А еще это и наш Гоголь, и наш Вакула, и совершенно невероятные, но вполне возможны чудеса...

Это наше все, это – сами мы!

В этом году Рождество Христово – особенное! Ведь только украинская церковь получила Томос об автокефалии. У меня лично такое впечатление, будто впервые празднуешь в своей новой комнате, где сам себе хозяин...

А еще – рождественский мороз, и снег, как по заказу...

С праздником вас, дорогие мои! Пусть будет все хорошо у нас – в Украине! От всего сердца желаю вам тепла, удачи, достатка, побед и большого человеческого счастья!

Пусть помогает нам Господь!

Христос рождается!