Шарій і Дубинський, вам привіт. Стільки людей зайшли на наші ресурси і підгадили там – ну, це треба вміти. Тому вам респект за те, що вмієте, але не респект за все, що робите.

Мене питали, що я вкладаю у слово "ватність". Поясню для тих, хто ще не до кінця зрозумів, хто такі ватники. Вата – це категорія людей, яка не розуміє, в якій країні вона живе. Це не українці, а ті, хто випадково тут перебуває і до кінця не розуміє, хто в цій країні герой, а хто антигерой, куди варто рухатися і за що боротися. Ці люди не люблять українську мову і українську культуру. У них одне бажання – об*срати все українське і заробити якомога більше грошей на вигаданих речах.

Ці ідеали і критика, які звучать з уст Шарія і Дубинського. Для мене вони були ланцюгами не одного механізму, але після сьогоднішніх включень я би порадила їм об’єднатися. Матимете ще більшу підтримку у парламенті, а потім, згідно закону, ще більше фінансування.

Новости Зеленський може все і бере владу в країні в свої руки

Ну а всім тим, що я мовляв, не поважаю велику кількість українців, які проголосували за "Слугу народу", то я хочу сказати, що вони, партія Шарія і Опозиційний блок – це три різні напрямки думок і підтримки.

Мене вкрай дивує частина людей, яка голосує за Опоблок і Шарія, явно проросійські сили, які виникли у нас як клоаки.

"Слуга народу" - це моя претензія до непрофесійності людей, які прийшли до влади, але за них голосували справді українці, люди, які втратили надію і раптом вирішили знайти її у цих політичних силах. Помилково чи ні – поживемо, побачимо. Але поки що негативу більше, ніж позитиву. Мене цікавлять питання національної самоідентичності, збереження проєвропейського курсу і НАТО і все те, що було досягнуто на перших порах за минулі п’ять років. Але тоді було і багато негативного, і це теж правда.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал