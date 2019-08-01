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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Янина Соколова
Янина Соколова
Журналист Все статьи автора

Хто такі в*тники: відповідь Шарію і Дубинському

1.6т Читать материал на украинском

Шарій і Дубинський, вам привіт. Стільки людей зайшли на наші ресурси і підгадили там – ну, це треба вміти. Тому вам респект за те, що вмієте, але не респект за все, що робите.

Мене питали, що я вкладаю у слово "ватність". Поясню для тих, хто ще не до кінця зрозумів, хто такі ватники. Вата – це категорія людей, яка не розуміє, в якій країні вона живе. Це не українці, а ті, хто випадково тут перебуває і до кінця не розуміє, хто в цій країні герой, а хто антигерой, куди варто рухатися і за що боротися. Ці люди не люблять українську мову і українську культуру. У них одне бажання – об*срати все українське і заробити якомога більше грошей на вигаданих речах.

Ці ідеали і критика, які звучать з уст Шарія і Дубинського. Для мене вони були ланцюгами не одного механізму, але після сьогоднішніх включень я би порадила їм об’єднатися. Матимете ще більшу підтримку у парламенті, а потім, згідно закону, ще більше фінансування.

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Ну а всім тим, що я мовляв, не поважаю велику кількість українців, які проголосували за "Слугу народу", то я хочу сказати, що вони, партія Шарія і Опозиційний блок – це три різні напрямки думок і підтримки.

Мене вкрай дивує частина людей, яка голосує за Опоблок і Шарія, явно проросійські сили, які виникли у нас як клоаки.

"Слуга народу" - це моя претензія до непрофесійності людей, які прийшли до влади, але за них голосували справді українці, люди, які втратили надію і раптом вирішили знайти її у цих політичних силах. Помилково чи ні – поживемо, побачимо. Але поки що негативу більше, ніж позитиву. Мене цікавлять питання національної самоідентичності, збереження проєвропейського курсу і НАТО і все те, що було досягнуто на перших порах за минулі п’ять років. Але тоді було і багато негативного, і це теж правда.

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Автор
Янина Соколова Янина Соколова
Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персоны
Анатолий Шарий Александр Дубинский
Место
Украина
Теги
"Слуга Народа" Выборы 2019 выборы в Украине
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Питон Каа
Питон Каа
А если люди любят украинскую культуру и украинский язык, и не хотят двигаться в ни в строну России, ни в сторону ЕС и НАТО, то есть по сути являются не пророссийскими, не проевропейскими, а фактически - проукраинскими, тогда как их называть? Вышивата?
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Golan Sim
Golan Sim
Наша свя.нина соколова, оказывается, точно знает какими должны быть украинцы и каких идей они должны придерживаться. Тогда, для начала, пусть сменит свою теперешнюю фамилию. ))
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Golan Sim
Golan Sim
Наша свянина соколова, оказывается, точно знает какими должны быть украинцы и каких идей они должны придерживаться. Тогда, для начала, пусть сменит свою теперешнюю фамилию. ))
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