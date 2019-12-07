Ну, думаю, коли волонтерити, як не в День Волонтера?

Сів о 7 ранку за кермо, перехрестився і погнав на Свтлодарку. Привіз гарну "цяцьку" розвідникам 9-го бату 59 бригади, щоб та потороч з-під Сизрані і Альмєтьєвська не мала спокою ні в день, ні, ососбливло, вночі!

Зустрів старого друга, з яким познайомились ще за часів, коли він був комбатом запорізького 37-го бату. "Соболь" з тих пір практично не змінився. Хіба зачіска:))))). Зараз штабує в 59-ій. Та і з комбригом виявилося дуже моцно заочно знайомі. Забрали вони мене до себе в їдальню, кажуть: "Їж"!

А тааааам... тьотя Леся приготувала пюре з котлетками! Той самий випадок, коли фраза "як у дитинстві", доречна, як ніколи. То я ще й добавки взяв:)).

Ситий і щасливий подякував за гостину і погнав на Карлівку до "Лео". Думаю, на усій лінії фронту немає підрозділу, який би не співпрацював із "Лео" чи його хлопцями. Це "очі з неба" наших військ. Практично з висоти пташиного польоту і навіть вище. Коротше, аеророзвідка і координування ведення вогню. Притарабанив йому два коптера. Перевірив наявність раніше придбаної Лелеки. Намітили плани на майбутнє.

Заодно, щоб два рази не ставати, обмили "по піїсят" його "Богдана Хмельницького" і мій "За заслуги".

Перед сном вслухались у канонаду в районі Авдіївської промки. Нарахували 50 приходів. Рахували 3 офіцери і я. Зранку в новинах передали, що наша сторона зафіксувала 23. Я думаю, що правильно вони роблять, що так повідомляють. Ну бо 23 - воно якось ні те ні се. А сказали б 50 - то деякі люди злякалися б і подумали, що у нас війна і зразу втомилися б від неї!

Зрання встав і погнав на Часів Яр. Брата обійняти. Брат Олег там служить у штабі ООС. Нас просто в бабусі росло 4 онука. Я і Василько то сини моєї мами, а Олег і Вовка - сини маминої сестри. Але ми в дитинстві не ділилися на рідний/двоюрідний, росли вчотирьох, як одне ціле. Я найменший і в мене день народження 22 червня, Олег найстарший, і в нього день народження 9 травня. Соупадєніє? Не думаю:))). .Брата обійняв, особовий склад з Днем ЗСУ привітав! Офіцери прийняли, обігріли, чайком напоїли, в путь благословили.

Трохи розминувся із президентом, який теж прилетів у "Часіки", нагороджувати вояків. Але, думаю, може так і краще. Раптом він мій орден мав з собою, а я без піджака... куди чіпляти? На куртку:))) ? Не гарно, не пасує:))))!

Того поїхав на Київ. І поки їхав, думав собі, що серед державних свят для мене День ЗСУ поступово стає ну, якщо не важливішим за День Незалежності, то десь на одному рівні. Бо якщо не буде Збройних Сил України, то і Незалежності не залишиться.

Хороша у нас Армія. Люблю її. Вітаю з Днем ЗСУ!!!

Колись настане той день, коли я приїду чи подзвоню комбатам, комполка чи комбригам, і вони мені скажуть: "Дмитрович, вже нічого не треба - все є!".

Але поки цього не трапилось - будемо збирати зі світу по нитці, по копійці, і будемо помагати!

У цьому місяці я зроблю зовсім мало закупок. Конкретно 2. Але на них піде десь в районі 750 000. Потім розпишу і покажу на що. Ці гроші в мене є, але то все, що є. А запитів з цієї подорожі привіз немало. І не тільки від вищезгаданих підрозділів.

Тому, як завжди, попрошу трохи підсобити, хто скільки може. Щоб в новий рік увійти не з порожньою скрбничкою!

Репост - теж допомога.

Рахунки активні. Будуть нижче.

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Друзі, дякую вам щиро за вашу допомогу і підтримку. І та державна нагорода, яка стала для мене сюрпризом по дорозі з Світлодарська до Карлівки, це теж наша спільна нагорода. Просто дали її кур'єру. Але там всі ваші старання за останні 5 років!

Люблю вас не менше ніж Армію:))))!!!!!

Працюємо, панове!!!!

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P.S. Інтересно, зважаючи, що за цих 1650км за кермом я висьорбав кави більше, ніж важить моя мала, я засну сьогодні? В ніч з сьогодні на завтра? Чи завтра але зранку

:))))???

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