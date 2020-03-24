Під час карантину діє особливий порядок видачі листків непрацездатності. Про оформлення лікарняних та виплату по них у період карантину, пов'язаного з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19, читайте нижче.

Особливий порядок видачі листків непрацездатності під час карантину передбачений розділом 5 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я від 13.11.2001 р. № 455.

Отримати лікарняний може людина, яка тимчасово відсторонена від роботи під час карантину, якщо її робота пов'язана з обслуговуванням населення у разі, якщо ця особа контактувала з інфекційно-хворою людиною і є бактеріоносієм, та якщо вона не може бути переведена на іншу роботу. Такий листок непрацездатності видається лікарем-інфекціоністом або лікарем-терапевтом.

Якщо тимчасова непрацездатність застрахованої особи викликана карантином, фінансова допомога за рахунок Фонду соціального страхування надається з першого дня і за весь час відсутності на роботі з цієї причини.

Допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок перебування у закладах охорони здоров’я, а також на самоізоляції під медичним наглядом у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) виплачується Фондом соціального страхування України застрахованим особам починаючи з шостого дня непрацездатності за весь період до повного одужання.

У разі захворювання дитини віком до 14 років листок непрацездатності отримує один із працюючих батьків. У такому разі Фонд оплачує лікарняний лист, починаючи з першого дня хвороби, але не більше 14 календарних днів. Утім, якщо дитина перебуває на стаціонарному лікуванні, часового обмеження немає.

Відповідно до Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)”, до числа страхових випадків додано період перебування в закладах охорони здоров'я чи на самоізоляції у зв'язку з протидією коронавірусній хворобі. У такому випадку Фонд компенсуватиме 50 відсотків середньої заробітної плати (доходу) незалежно від страхового стажу. Перші п’ять днів непрацездатності оплачуються за рахунок коштів роботодавця. Фонд здійснюватиме виплати на підставі виданого застрахованому працівникові листка непрацездатності. Документ, який може підтвердити факт самоізоляції може бути довідка видана сімейним лікарем.

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