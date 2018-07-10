"Я за*балась, это - ад": сестра Сенцова откровенно рассказала о своем "шкурном интересе"

Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов жив и продолжает голодовку.

"Он борется, хотя ему это очень тяжело, он вымотан. Интересно, где он берет столько сил, ответа у меня нет", - рассказала его двоюродная сестра Наталья Каплан в откровенном посте на своей странице в Facedook, отметив, что у нее нет фото и видео с братом.

Женщина довольно жестко высказалась по поводу различных обвинений в ее адрес:

"Пост - ответная реакция на негатив, конспирологию и обвинения. Мне можно верить или не верить. Каждый решает сам".

Каплан подчеркнула, что юридически делается все возможное.

"Ни Олег, ни я не считаем, что адвокаты х*йней страдают и пиарятся на деле. Дело лежит в ЕСПЧ с 2014 года, ему дан приоритет, почему все так затягивается - вопрос к ЕСПЧ. УДО и амнистия - не наш вариант, Олег осужден по статье терроризм, а это исключает условно-досрочное освобождение или амнистию. Остается только помилование, и мы к этому готовы, все зависит исключительно от политического решения вопроса, а помилование - только способ все узаконить".

Кроме того, сестра Сенцова объяснила свою позицию по другим острым вопросам.

"Финансовые вопросы и мой пиар на Олеге. Я очень жду, когда Олег выйдет. Да, у меня шкурный интерес. Мне крайне не хватает личного пространства и моей жизни. Сейчас я живу жизнью Олега и, честно, я за*балась. Моя жизнь проходит стороной и меня это угнетает. Честно, быть сестрой Олега Сенцова - это ад. Как будто, сама по себе я ничего не значу. Финансово я потеряла много, у меня была нормальная зарплата в Москве, я могла себе многое позволить, сейчас нет. Накопления ушли в самом начале ареста, когда шумихи еще не было, а деньги на адвокатов и борьбу уже были нужны. Сейчас я живу в центре Киеве в двушке. Мне просто повезло, что я снимаю ее за копейки. Машины нет, в отпуске не была 5 лет. За исключением 4 дней в Братиславе (перелет туда-обратно 400 грн) и 2 дней в Стамбуле. Время от времени влезаю в долги. Опять же, хочешь верь, хочешь не верь, дело ваше", - заявила Каплан.

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Она рассказала, о чем говорила с Сенцовым.

"Мы говорили на свидании 2 часа и я не пересказывала для СМИ весь наш разговор, потому что не посчитала это нужным и важным. Для многих он герой и что-то вроде идола. Это печально, на самом-то деле. Он просто человек. Мы почти полчаса говорили только о собаках. Мы оба за это время потеряли наших любимых лабрадоров, Грину и Гурда, у него белый, у меня - черный, у него - девочка, а у меня - мальчик. Это важно для нас, но не для посторонних. Мы просто люди и часто говорим о личном, оставьте это нам, пожалуйста".

Олег действительно бьется не только за себя, подчеркнула Каплан:

"Вот представьте, человек реально бьется за справедливость и хочет, чтобы освободили всех политзаключенных. Можете в это не верить, дело ваше. Но именно поэтому он просит не приезжать к нему, а направить силы на других".

Пользователи горячо поддержали ее в комментариях под публикацией.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июля Сенцов прислал новое письмо из российской тюрьмы.