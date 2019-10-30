Главная Новости
30 октября • обновлено в 20:42
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Хэллоуин приближается: священник пояснил, можно ли праздновать православным

995 Читать материал на украинском

Протоиерей Православной церкви Украины, настоятель Свято-Николаевского храма (г. Полтава) Александр Дедюхин заявил, что в православии не принято устраивать праздник из поминания мертвых, как это делается на Хэллоуин.

"Веселье, карнавалы и прочее мне кажется несколько неуместным. Мертвых нужно поминать молитвой, а не чем-то другим", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

Священник подчеркнул: Хэллоуин – "абсолютно не православный праздник". Он также напомнил о том, что в Православной церкви есть "наш день мертвых – поминальный понедельник".

Хэллоуин – абсолютно не православный праздник

Хэллоуин – абсолютно не православный праздник

"Меня, в первую очередь, не устраивает духовная составляющая этого праздника", – сказал он по поводу Хэллоуина. В этом контексте он заметил, что "любой праздник возникает не просто так, он несет духовную составляющую".

Новости
"Страшная" погода на Хэллоуин: прогноз на 31 октября от ObozTV

"Если кому-то хочется устроить праздник сбора урожая, наступления зимы – можно это как-то сделать, но немножко по-другому. Если кому-то нечего делать – пусть вырезает тыкву, пусть на голову себе ее наденет. Я не против", – сказал священник.

Вместе с тем протоиерей подчеркнул: "Нам есть что праздновать". "А наряжаемся мы еще покруче хэллоувинских нарядов на Рождество, когда ходим с вертепами и прославляем Христа", – добавил он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее президент США Дональд Трамп с супругой оригинально поздравили детей с Хэллоуином. Чета раздавала детям сладости, а резиденция главы Белого дома была украшена особым образом.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Хэллоуин
Персона
Александр Дедюхин
Место
Украина
Тег
Православная церковь Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
4
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel