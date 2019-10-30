Хэллоуин приближается: священник пояснил, можно ли праздновать православным

Протоиерей Православной церкви Украины, настоятель Свято-Николаевского храма (г. Полтава) Александр Дедюхин заявил, что в православии не принято устраивать праздник из поминания мертвых, как это делается на Хэллоуин.

"Веселье, карнавалы и прочее мне кажется несколько неуместным. Мертвых нужно поминать молитвой, а не чем-то другим", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

Священник подчеркнул: Хэллоуин – "абсолютно не православный праздник". Он также напомнил о том, что в Православной церкви есть "наш день мертвых – поминальный понедельник".

Хэллоуин – абсолютно не православный праздник

"Меня, в первую очередь, не устраивает духовная составляющая этого праздника", – сказал он по поводу Хэллоуина. В этом контексте он заметил, что "любой праздник возникает не просто так, он несет духовную составляющую".

"Если кому-то хочется устроить праздник сбора урожая, наступления зимы – можно это как-то сделать, но немножко по-другому. Если кому-то нечего делать – пусть вырезает тыкву, пусть на голову себе ее наденет. Я не против", – сказал священник.

Вместе с тем протоиерей подчеркнул: "Нам есть что праздновать". "А наряжаемся мы еще покруче хэллоувинских нарядов на Рождество, когда ходим с вертепами и прославляем Христа", – добавил он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее президент США Дональд Трамп с супругой оригинально поздравили детей с Хэллоуином. Чета раздавала детям сладости, а резиденция главы Белого дома была украшена особым образом.

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