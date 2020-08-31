Wizz Air отменила все рейсы из Украины в Венгрию

Под сокращение попали рейсы из пяти украинских городов. hrk.aero

Венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air отменила все рейсы между Украиной и Венгрией до конца сентября.

Как сообщает Lowcost.UA, Венгрия закроет свои границы для нерезидентов с 1 сентября, чтобы попытаться ограничить растущее количество случаев инфицирования коронавирусом.

В общем, Wizz Air планирует отменить рейсы по более 60 направлениям в Будапешт и Дебрецен.

Под сокращение попадут и рейсы в венгерскую столицу из пяти городов Украины:

Киев – Будапешт до 30 сентября;

Львов – Будапешт до 1 октября;

Запорожье – Будапешт до 2 октября;

Одесса – Будапешт до 2 октября;

Харьков – Будапешт до 3 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за запрета на въезд в Украину иностранцев (с 28 августа по 28 сентября) авиакомпания МАУ объявила, что полностью закроет ряд рейсов, а по части направлений сократит частоту вылетов.

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