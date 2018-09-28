''В Крым ведут тайные трубопроводы с водой'': озвучена громкая теория

Найденный тайный водопровод в Херсонской области, который снабжал водой завод "Крымский титан" на аннексированной территории Крыма, не единственная система подземной коммуникации для снабжения полуострова необходимыми ресурсами.

"Разговоры о том, что существуют подземные коммуникации еще с советских времен, по которым в Крым может завозиться электроэнергия, связь и вода уже возникали на протяжении всего периода оккупации. Больше об этом стали говорить после энергетической и водной блокады Крыма, потому что та ситуация, которая складывалась на полуострове, подталкивала к выводам, что все-таки эти подземные коммуникации используются", - сказал в комментарии OBOZREVATEL крымский переселенец и экономист Юрий Смелянский.

По "Крымскому титану" также поднимался вопрос о его возможном незаконном водоснабжении, говорит он.

"По заводу неоднократно говорилось о том, что существует проложенная линия водоснабжения с материковой части Украины. Но никто из властей на это внимание не обращал. То, что вопрос открылся, будет хорошо, если подача воды прекратится, но это такой промежуточный этап действия "лучше поздно, чем никогда", - рассказал Смелянский.

Разобраться с этой ситуацией, как считает крымчанин, возможно, но было бы желание.

"Технически все можно сделать, как минимум взять и перерубить. Перекрыть вентиль, вырезать куски трубы, чтобы им было неповадно до деоккупации, то есть технически этот вопрос решается, было бы желание", - пояснил он.

Виноватыми в допущении поставок воды на оккупированную территорию экономист считает госслужбы, которые не выполнили постановление Кабинета министров о прекращении подачи на территорию Крыма всех видов ресурсов.

"Соответствующие государственные службы, которые живут за счет денег налогоплательщиков должны были проверить все возможные варианты и обеспечить выполнение этого постановления, чего, как оказывается, сделано не было", - отметил Смелянский.

"А теперь надо посчитать, а сколько объемов воды было поставлено? Какой экономический ущерб нанесен государству Украина в связи с тем, что соответствующие структуры, как минимум бездействовали, это как минимум десятки миллионов убытка", - резюмировал экономист.

Как сообщал OBOZREVATEL, "вице-премьер Крыма" Юрий Гоцанюк заявил, что населению оккупированного Россией полуострова не хватает качественной питьевой воды.

Ранее оккупационные власти Крыма резко сократили поставки воды. Больше всех пострадало село Вишенное.