В воскресенье, 5 июля, в большинстве регионов Украины будет сухо и жарко.

Такой прогноз сделала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Воскресенье в Украине будет жарким и дальше на востоке, юге и в большинстве центральных областей, +30 +35, местами +36 +39 градусов! На западе и севере ожидается +25 +30 градусов, в Карпатах местами +12 +19 градусов", – написала она.

Диденко отметила, что лишь в Черновицкой, Винницкой, Киевской, Черниговской и Сумской областях пройдут дожди с грозами.

В Киеве также вероятны небольшие осадки, температура воздуха не должна превысить +30 градусов.

Фото - facebook Натальи Диденко

Подскочит до +39! Синоптик уточнила прогноз погоды в Украине на воскресенье

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики предупредили, что в Украине июль 2020 года будет жарким и сухим. Ожидается длительный засушливый период.