Вызывают ожоги и удушье: названы смертельно опасные игрушки. Видео

Аккумуляторы многих гаджетов и игрушек, которые дарят детям на новогодние праздники, представляют большую угрозу их здоровью.

Блестящие кнопочные батарейки, которые напоминают монетки, выглядят очень привлекательными для малышей. Однако при глотании они могут повлечь ужасные ожоги и удушье, сообщает ВВС News (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что шестилетняя Софи Скилл из британского Шеффилда несколько дней пробыла под аппаратом искусственной вентиляции легких после того, как в возрасте двух лет проглотила такой кнопочный аккумулятор. Кислота из него прожгла ей в пищевод и легкие, вызвала страшную боль и поставила жизнь девочки под угрозу. Только благодаря своевременному обращению к медикам и их усилиям, Софи полностью выздоровела после недель реабилитации.

Игрушки с кнопочными аккумуляторами – смертельно опасны для детей

Британские врачи говорят, что этот случай не уникален, каждый год примерно двое детей в стране погибают именно из-за кнопочных аккумуляторов.

Такие можно найти в игровых наушниках, фитнес-браслетах, некоторых мини-роботах-насекомых и рыбках, брелоках. Праздничные огоньки, телевизионные пульты, поющие Санта Клаусы, электросвечи и музыкальные рождественские карточки также работают с помощью этих устройств.

По словам экспертов, и в разряженном виде они могут быть очень опасными. Поскольку слюна в организме малышей взаимодействует с веществами из устройства, создавая едкие химические соединения. Поэтому время в таких случаях имеет чрезвычайное значение.

Софи едва спасли после того, как она проглотила опасную игрушку ВВС

Специалисты советуют родителям быть внимательнее к выбору таких игрушек. В частности:

убедитесь, что в игрушках и других продуктах, где использованы аккумуляторы, есть отсеки для них, доступ к которым заблокирован;

остерегайтесь таких предметов, как музыкальные поздравительные открытки, електросвичкы и пульты дистанционного управления, поскольку отсеки для аккумуляторов там часто нельзя заблокировать;

убедитесь, что запасные аккумуляторы хранятся в недоступных для детей местах, а использованные утилизируются должным образом.

При глотании кнопочные аккумуляторы могут повлечь ужасные ожоги и удушье Скриншот с видео

"Лучший способ защитить малышей – это просто держать в недоступном для них месте аккумуляторные батареи и гарантировать, что в игрушках, которые содержат такие устройства, надежно заблокирован отсек", – отмечает медицинский директор Национальной службы здравоохранения в Англии, профессор Стивен Повис.

Если же подозреваете, что ребенок таки проглотил аккумулятор, немедленно обратитесь к врачу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве популярная игрушка – слайм – едва не убила 4-летнюю Ясю. Девочка вдохнула кусочек "резинки" и попала в реанимацию с химическим ожогом легких, где пробыла две недели. Ее пришлось вводить в медикаментозный сон.

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