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28 декабря • обновлено в 02:30
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Вызывают ожоги и удушье: названы смертельно опасные игрушки. Видео

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Аккумуляторы многих гаджетов и игрушек, которые дарят детям на новогодние праздники, представляют большую угрозу их здоровью.

Блестящие кнопочные батарейки, которые напоминают монетки, выглядят очень привлекательными для малышей. Однако при глотании они могут повлечь ужасные ожоги и удушье, сообщает ВВС News (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что шестилетняя Софи Скилл из британского Шеффилда несколько дней пробыла под аппаратом искусственной вентиляции легких после того, как в возрасте двух лет проглотила такой кнопочный аккумулятор. Кислота из него прожгла ей в пищевод и легкие, вызвала страшную боль и поставила жизнь девочки под угрозу. Только благодаря своевременному обращению к медикам и их усилиям, Софи полностью выздоровела после недель реабилитации.

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Игрушки с кнопочными аккумуляторами – смертельно опасны для детей

Игрушки с кнопочными аккумуляторами – смертельно опасны для детей

Британские врачи говорят, что этот случай не уникален, каждый год примерно двое детей в стране погибают именно из-за кнопочных аккумуляторов.

Такие можно найти в игровых наушниках, фитнес-браслетах, некоторых мини-роботах-насекомых и рыбках, брелоках. Праздничные огоньки, телевизионные пульты, поющие Санта Клаусы, электросвечи и музыкальные рождественские карточки также работают с помощью этих устройств.

По словам экспертов, и в разряженном виде они могут быть очень опасными. Поскольку слюна в организме малышей взаимодействует с веществами из устройства, создавая едкие химические соединения. Поэтому время в таких случаях имеет чрезвычайное значение.

Софи едва спасли после того, как она проглотила опасную игрушку

Софи едва спасли после того, как она проглотила опасную игрушку

ВВС

Специалисты советуют родителям быть внимательнее к выбору таких игрушек. В частности:

  • убедитесь, что в игрушках и других продуктах, где использованы аккумуляторы, есть отсеки для них, доступ к которым заблокирован;

  • остерегайтесь таких предметов, как музыкальные поздравительные открытки, електросвичкы и пульты дистанционного управления, поскольку отсеки для аккумуляторов там часто нельзя заблокировать;

  • убедитесь, что запасные аккумуляторы хранятся в недоступных для детей местах, а использованные утилизируются должным образом.

При глотании кнопочные аккумуляторы могут повлечь ужасные ожоги и удушье

При глотании кнопочные аккумуляторы могут повлечь ужасные ожоги и удушье

Скриншот с видео

"Лучший способ защитить малышей – это просто держать в недоступном для них месте аккумуляторные батареи и гарантировать, что в игрушках, которые содержат такие устройства, надежно заблокирован отсек", – отмечает медицинский директор Национальной службы здравоохранения в Англии, профессор Стивен Повис.

Если же подозреваете, что ребенок таки проглотил аккумулятор, немедленно обратитесь к врачу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве популярная игрушка – слайм – едва не убила 4-летнюю Ясю. Девочка вдохнула кусочек "резинки" и попала в реанимацию с химическим ожогом легких, где пробыла две недели. Ее пришлось вводить в медикаментозный сон.

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Автор
Дина Баронова
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