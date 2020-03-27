Борьба украинцев за возвращение домой продолжается. В Таиланде сотни граждан Украины надеялись вылететь на родину спецрейсом МАУ 29 марта. Все места были раскуплены в считаные часы, но в среду, 25 марта, Кабмин принял решение полностью ограничить пассажирские перевозки с полуночи 28 марта.

Обманутые украинцы просят разрешить им вылететь на ранее анонсированном рейсе и не закрывать границу. Подробнее – в OBOZREVATEL.

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Последний шанс вернуться в Украину

Ранее мы уже писали про украинца Сергея Лаптева, который вместе с женой не могли долгое время вылететь из Бангкока из-за отсутствия рейсов и билетов. Супружеская пара, как и многие сограждане, взяли билеты на спецрейс МАУ на 29 марта, который теперь так может и не вылететь.

В редакцию OBOZREVATEL обратился отец украинки, которая сейчас также находится в Таиланде с грудным ребенком. Он объяснил, что несколько недель консульство работало в онлайн-режиме из-за карантина, его дочь Ольга (имя изменено) все это время не могла подать документы и получить необходимое разрешение на вывоз ребенка.

Мать с ребенком

"Моя дочь замужем за гражданином Индии, в феврале у нее родился ребенок, рожала в Таиланде. Отца ребенка срочно вызвали на работу, и теперь он не может вернутся к жене и ребенку из-за карантина, введенного в Индии. Теперь она осталась одна с грудным ребенком на руках", – говорит Дмитрий (имя изменено).

Полноценную работу консульство возобновило только в начале этой неделе, Ольга успешно получила временный паспорт на ребенка, а ее отцу удалось достать билеты на рейс МАУ на воскресенье, 29 марта.

"Теперь получается, что дочь не сможет вылететь и будет вынуждена сидеть в Таиланде до 24 марта? Ей негде жить, отель, где она сейчас снимает номер, объявил о закрытии на карантин с 30 марта. Другие отели и хостелы тоже закрываются", – жалуется Дмитрий.

По его словам, долгое время консульство не могло предоставить внятных ответов на то, как его дочь может выехать в Украину. Единственным предложением было зарегистрироваться в системе "Друг" и ждать сообщений. При этом Дмитрий отмечает, что по системе абсолютно невозможно понять, зарегистрирован ты или нет, она просто "мертвая".

Таиланд "5 канал"

В такой же ситуацию, как Сергей и Ольга, оказались около тысячи украинцев. Один из таких записал видеообращение к украинскому правительству с просьбой повременить о решении с закрытием границ.

"Я хочу обратиться к Кабинету министров Украины. Будьте последовательны, будьте благоразумны. Если вы организовываете рейсы для возврата украинцев домой, то зачем вы закрываете границу? Мы хотим вернуться", – говорит Юрий Ряснянский.

В случае принятия решения об отмене рейсов, Юрий призывает всех застрявших в Таиланде украинцев идти под посольство с требованием вернуть их домой.

Что говорят в МИД Украины

Несмотря на то, что пока нет официального решения о закрытии границ, на сайте Министерства уже появилась информация о том, как меняются правила пересечение украинской границы с 28 марта.

Так, ведомство призывает украинцев, которые еще не приобрели билеты на даты вылета до 27 марта включительно, не покупать их, даже если они доступны на сайтах авиакомпаний, а рассмотреть возможность продлить свое пребывание в той стране, где есть возможность.

Что касается организации дополнительных рейсов, это будет зависеть исключительно от эпидемической ситуации внутри страны и возможности Минздрава обеспечить надлежащие карантинные мероприятия для всех, кто прибывает такими рейсами.

МИД Украины "Корреспондент"

Посольство Украины в Таиланде пока тоже не обладает внятной информацией относительно вероятности вылета украинцев с помощью ранее объявленных спецрейсов.

"МИД и Посольство выясняют детали решение о прекращении Украины авиационного сообщения начиная с полуночи 28 марта 2020, в том числе, произойдут ли уже запланированы рейсы "Azur Air Ukraine" с о.Пхукет в Киев 28 марта и МАУ PS1172 по маршруту Бангкок-Киев 29 марта", – написано на Facebook-странице дипломатического ведомства.

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