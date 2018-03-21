Вырубка леса в Карпатах: Украине предрекли экокатастрофу

Хищническая неконтролируемая вырубка лесов в Карпатах может привести к непоправимым последствиям и потери экосистемы региона.

Об этом эфире ObozTV заявил координатор "Лісової варти" Богдан Вихор.

"Если будут рубить глобально, не будут придерживаться законодательства, если будут продолжаться злоупотребления, то, конечно, мы придем к тому, что потеряем значительную часть Карпат, которые будет очень сложно возобновить", - отметил он.

По его словам, лес имеет способность возобновляться, но этот процесс тоже должен быть контролирован определенными органами.

"Вопрос только в том, какой это будет лес. Будет ли это стойкий к болезням лес, будет ли он выполнять все экосистемные функции, очищать воздух, обеспечивать нас местом отдыха и т.д", - добавил эколог.

При этом он отметил, что сейчас ситуация уже не настолько критична.

"Есть злоупотребления в определенном Карпатском регионе. Как показывает анализ за 2016 год, примерно 47% древесины были заготовлены от санитарных вырубок. А мы знаем, что недавно санитарные правила были изменены, что сделало невозможными такие манипуляции", - подчеркнул Вихор.

Кроме того, свою роль сыграла и коррумпированность правоохранителей и судебной системы.

"Дело в том, что дела возбуждаются, но виновные не привлекаются к ответственности. На этапе досудебного расследования происходит затягивание дел, и они просто растворяются. Или нет состава преступления, или незначительный ущерб, или открывается дело по другой статье. Так построена система, что не всегда получается привлечь виновных к ответственности", - заключил общественник.

Как сообщал "Обозреватель", по прогнозам экспертов, незаконная вырубка леса на Закарпатье может стать огромной проблемой - вплоть до экологической катастрофы.