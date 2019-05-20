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Выходные в июне: как будут отдыхать украинцы

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Май приятно порадовал украинцев чередой праздников и выходных. Дополнительные дни для отдыха будут и в первый месяц лета. OBOZREVATEL подготовил информацию о выходных в июне 2019-го.

Так, в июне в Украине будет 12 официальных выходных и 18 – рабочих дней.

Согласно календарю, составленному Минсоцполитики, в следующем месяце будет два дополнительных свободных от работы дня по случаю Троицы и Дня Конституции.

Православный праздник Троица в этом году приходится на воскресенье, 16 июня, следующий за ним понедельник будет не рабочим. В целом будет три выходных подряд – 15, 16, 17 июня.

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Иллюстрация

racurs

Выходные в июне: как будут отдыхать украинцы
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Троица 2019: когда отмечают в Украине и будет ли выходной

День Конституции Украины отмечается 28 июня, в пятницу. Украинцы также будут отдыхать три дня подряд – 28, 29, 30 июня. Кроме этого, рабочий день 27 июня будет сокращенным на один час.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, когда и сколько будут отдыхать украинцы в 2019 году.

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Место
Украина
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
В выходные могут съездить в Польшу, помыть толчки. Или к нам, в Россию, на стройки
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