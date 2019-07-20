Выходные в августе-2019 в Украине: сколько будем отдыхать

В августе 2019 года украинцев ждет 10 официальных государственных праздников и выходных дней.

Работать придется в последнем месяце лета 21 день. Зато в Украине будут затяжные трехдневные выходные: с 24 по 26 августа – в честь празднования Дня Независимости страны.

Кроме того, предпраздничный день 23 августа будет укороченным на 1 час.

Выходные в августе clutch.ua

Также последний месяц лета будет насыщен религиозными праздниками. Ранее OBOZREVATEL собрал информацию о святых, чью память будет чтить церковь в августе 2019 года, а также о традициях, которых придерживаются в народе в такие праздничные дни.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты заверили, что мощные магнитные бури в 2019 и в 2020 годах не предвидятся в силу объективных астрономических причин.

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