Выходные в августе-2019 в Украине: сколько будем отдыхать

В августе 2019 года украинцев ждет 10 официальных государственных праздников и выходных дней.
Работать придется в последнем месяце лета 21 день. Зато в Украине будут затяжные трехдневные выходные: с 24 по 26 августа – в честь празднования Дня Независимости страны.
Кроме того, предпраздничный день 23 августа будет укороченным на 1 час.
Выходные в августе
clutch.ua
Также последний месяц лета будет насыщен религиозными праздниками. Ранее OBOZREVATEL собрал информацию о святых, чью память будет чтить церковь в августе 2019 года, а также о традициях, которых придерживаются в народе в такие праздничные дни.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты заверили, что мощные магнитные бури в 2019 и в 2020 годах не предвидятся в силу объективных астрономических причин.
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