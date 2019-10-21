Главная Новости
21 октября • обновлено в 03:33
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Выход Великобритании из ЕС: названа польза для Украины

442 Читать материал на украинском

Выход Великобритании из Европейского Союза может быть полезным для Украины.

Как передает "Левый берег", такое мнение высказал журналист Александр Кострыба, отметив, что итоги Brexit сведутся к трем главным факторам.

"Во-первых, выход Британии из единого торгового пространства с ЕС дает королевству право на заключение своих двусторонних торговых соглашений. Такое соглашение может дать нашей стране не столько торговые преимущества, но и помочь в решении политических неурядиц, которые накопились между двумя странами. Речь идёт о наболевшей визовой либерализации", - рассказал он.

Новости
Премьер Британии передумал касательно Brexit: о чем он написал ЕС

"Во-вторых, важным моментом является разблокирование договора об открытом небе, который позволит не только удешевить воздушное соединение со странами ЕС, но и привлечь новые авиакомпании в Украину. Сейчас соглашения тормозится из-за споров Британии и Испании по поводу авиапространства Гибралтара, но с выходом Британии эта проблема решится", - отметил журналист.

По его словам, в Brexit также будет негативный момент - поворот в вопросе трудовой миграции, поскольку в Британии числится более миллиона трудовых мигрантов из Польши.

"Усложнение трудовой миграции может вернуть поляков домой или же подтолкнуть их на немецкий или чешский трудовые рынки, которые популярны среди украинцев", - добавил Кострыба.

Иллюстрация

Иллюстрация

BBC

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 октября парламент Великобритании проголосовал за то, чтобы отложить одобрение соглашения о Brexit до того момента, когда будут одобрены все законопроекты, необходимые для выхода Британии из ЕС.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Brexit" на OBOZREVATEL.

Тема
Brexit
Место
Великобритания
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel