Выход Великобритании из ЕС: названа польза для Украины

Выход Великобритании из Европейского Союза может быть полезным для Украины.

Как передает "Левый берег", такое мнение высказал журналист Александр Кострыба, отметив, что итоги Brexit сведутся к трем главным факторам.

"Во-первых, выход Британии из единого торгового пространства с ЕС дает королевству право на заключение своих двусторонних торговых соглашений. Такое соглашение может дать нашей стране не столько торговые преимущества, но и помочь в решении политических неурядиц, которые накопились между двумя странами. Речь идёт о наболевшей визовой либерализации", - рассказал он.

"Во-вторых, важным моментом является разблокирование договора об открытом небе, который позволит не только удешевить воздушное соединение со странами ЕС, но и привлечь новые авиакомпании в Украину. Сейчас соглашения тормозится из-за споров Британии и Испании по поводу авиапространства Гибралтара, но с выходом Британии эта проблема решится", - отметил журналист.

По его словам, в Brexit также будет негативный момент - поворот в вопросе трудовой миграции, поскольку в Британии числится более миллиона трудовых мигрантов из Польши.

"Усложнение трудовой миграции может вернуть поляков домой или же подтолкнуть их на немецкий или чешский трудовые рынки, которые популярны среди украинцев", - добавил Кострыба.

Иллюстрация BBC

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 октября парламент Великобритании проголосовал за то, чтобы отложить одобрение соглашения о Brexit до того момента, когда будут одобрены все законопроекты, необходимые для выхода Британии из ЕС.

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